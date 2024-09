Akutootja Northvolt kärbib elektriautode müügi aeglustumise tõttu töökohti

Akufirma Northvolt teatas esmaspäeval, et vähendab veerandi ehk 1600 inimese võrra oma töötajaskonda Rootsis, kuna elektrisõidukite müügi aeglustumine vähendab nõudlust akude järele.

Suurem osa koondatavatest ametikohtadest on Skellefteås, kus parajasti laiendatakse ettevõtte hiiglaslikku tehast, mis pidi lisama 30 gigavatti akude tootmisvõimsust aastas. Projekt on peatatud, vahendas väljaanne Politico ettevõtte teadet.

Samuti tõmbab ettevõte koomale oma tegevust Västeråsis asuvas uurimis- ja arenduskeskuses.

"Otsused, mida me täna teeme, olgu need rasked, on Northvolti tuleviku jaoks vajalikud," ütles Northvolti tegevjuht Peter Carlsson pressiteates.

Koondamised Northvoltis on löök Euroopa Liidu tööstusele laiemalt, kuna Euroopa püüab säilitada oma positsiooni autotööstuse liidrina. Euroopa Komisjon on püüdnud sõlmida lepinguid kolmandate riikidega, et tagada elektrisõidukite akude jaoks vajalikud kriitilised toorained.

Northvolt on EL-i suurim akutootja, varustades Euroopa autotootjaid ning konkureerides sel turul Hiina suurettevõtetega CATL ja BYD ning juba ammuste tootjate, Jaapani firma Panasonicu ja Lõuna-Korea Samsungiga.

Kuid autotootjad, mis on hädas elektrisõidukite müügi aeglustumisega, on vähendanud oma tellimusi Northvoltilt.

Hiljuti tühistas BMW oma kahe miljardi euro suuruse elektrisõidukite akude tellimuse, mis käivitas akuettevõtte kriisi. Volkswagen, mis on Northvolti suurim aktsionär, vaevleb samal ajal ise finantsraskustes.