Läti aastane inflatsioon oli septembris 3,2 protsenti

Läti hinnatõusu veavad praegu eelkõige kütus ja eluasemekulud, samal ajal kui teenused on kallinenud kiiremini kui kaubad.

Toiduainete odavnemine on siiski üldist hinnatõusu mõnevõrra pidurdanud.

Toidu ja alkoholivabade jookide hinnad langesid 1,1 protsendipunkti. Septembris odavnesid võrreldes augustiga eelkõige sealiha, kartulid, kohv ja muud värsked puuviljad.