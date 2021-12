Kreeka vähendas koroonakarantiini pikkust poole võrra

Kreeka vähendas koroonaviirust põdevate inimeste karantiinijuhist kümnelt viiele päevale. Võimud eeldavad, et koroonaviiruse omikroni variant on piisavalt leebe ja võimaldab inimestel varem tööle naasta.

Vastavalt Kreeka rahvatervise agentuuri juhistele võivad COVID-iga nakatunud inimesed viie päeva pärast tööle naasta, kui neil on sümptomid kadunud või need on kerged. Nad peavad kandma kõrge kaitsega maske, vahendas Politico.

"See aitab leevendada võimalikku survet avalikele teenustele," ütles Kreeka valitsuse kõrge ametnik.

Kreeka samm järgib USA uusi juhiseid, mis lühendasid haigustunnusteta koroonaviirust põdevate inimeste karantiinisoovitust kümnelt viiele päevale.

"Tõendid omikroni variandi suhtes on julgustavad," ütles Kreeka tervishoiuminister Thanos Plevris.

Lähikontaktsed inimesed peavad minema viieks päevaks karantiini ja seejärel tegema koroonatesti. Karantiini ei nõuta neilt, kes on saanud tõhustusdoosi.

Hispaania teatas kolmapäeval, et vähendas karantiini kümnelt seitsmele päevale