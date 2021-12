Uuring: omikron võib kaitsta delta variandi eest

"Need uuringu tulemused on kooskõlas sellega, et omikroni variant tõrjub delta variandi välja, kuna see võib kutsuda esile immuunsuse, mis neutraliseerib delta tüve. See muudab deltaga uuesti nakatumise vähem tõenäoliseks," kirjutas Aafrika terviseuuringute instituudi teadlaste rühm.

"Kui omikroni variant tõrjub delta välja ja osutuks leebemaks kui varajasemad variandid, siis väheneks Covid-19 põhjustatud raske haiguse esinemissagedus," leidsid teadlased.

LAV-i teadlaste uuring on veel retsenseerimata. Uuringus osales 13 inimest, kellest 11 olid nakatunud omikroni variandiga. Seitse osalejat olid vaktsineeritud.

Omikroniga nakatunud inimeste kaitse delta variandi vastu suurenes märkimisväärselt. Teadlased siiski hoiatasid, et on ebaselge, kas suurenenud kaitse tekkis omikroni variandi indutseeritud antikehadest, vaktsineerimisest või immuunsusest varasema nakatumise tõttu, vahendas CNBC.

Hiljutised uuringud näitavad, et omikroni variant on leebem kui delta tüvi. Teadlased siiski hoiatavad, et omikroni tüve kiire levik võib tervishoiuteenused üle koormata.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas hiljuti, et omikroni variant levib kiiremini kui ükski varasem koroonavariant.