Prantsuse autoreklaamid hakkavad sisaldama üleskutset autosid vältida

Märtsist jõustuv reegel, mis avaldati sel nädalal, on keskkonnaühenduste aastate pikkuse lobitöö tulemus. Osa ühendusi oli seejuures nõudnud autoreklaamide täielikku keelamist.

Sarnaselt kohustuslikule üleskutsele tervislikule toitumisele toidu- ja joogireklaamides, hakkavad reklaamid kandma üleskutset leida liiklemiseks keskkonnasäästlikum viis.

Autofirmad saavad valida kolme sõnumi vahel: "Kaalu auto jagamist", "Igapäevasteks käikudeks kasuta ühistransporti" või "Lühikesi käike tee jala või jalgrattaga".

Sõnumit peavad kandma reklaamid igas meediumis – trükis, teles, raadios ja internetis – ja samuti tuleb neile lisada teemaviit "#SeDeplacerMoinsPolluer" (liigu ja saasta vähem).

Lisaks tuleb reklaamides edaspidi ära märkida sõiduki süsihappegaasi emissiooni klass. Emissioonimärgiste süsteem loodi juulis vastuvõetud kliimaseadusega.

Seadus näeb ka ette, et kõige saastavamate sõidukite reklaamimine keelatakse aastast 2028 täielikult. See tähendab sõidukeid, mille emissioon on üle 123 grammi süsihappegaasi kilomeetri kohta, nende seas suur osa populaarsetest linnamaasturitest.