Hiina kompartei lubas lahendada toidupuuduse Xi'ani linnas

Xi'ani linna elanikud kurdavad sotsiaalmeedias, et toit hakkab poodides otsa saama. Inimesed kurtsid, et neil on raskusi toidu ostmisel, liikumisvabadus on linnas karmilt piiratud. Paljudes linnaosades tohivad inimesed kodust lahkuda ainult kohustuslikuks koroonatestiks, vahendas Financial Times.

"Siinsed poed pole avatud, kui need oleksid avatud, siis me ei saaks ikka poodi minna," kirjutas üks Xi'ani elanik sotsiaalmeedias.

Eelmisel nädalal levis sotsiaalmeedias videolõik, kus linnaametnikud peksid elanikku, kes lahkus kodust, et toitu osta.

Politsei teatas laupäeval, et karistas peksjaid ja ametnikud peavad maksma 31 dollarit trahvi. Kompartei lubas ka parandada inimeste elamistingimusi. "Jätkame kaupade kvaliteedi ja pakkumise tugevdamist ning suurendame oma hoolitsust abivajavate rühmade suhtes," ütles linna kõrgeim ametnik Lin Jianwen.

Jianweni sõnul saadavad võimud sadadesse korterikompleksidesse kotte, mis sisaldavad tasuta juurviljasid.

Muu maailmaga võrreldes on Xi'anis ametlik nakkustase madal. Laupäeval teatasid võimud 122 uuest juhtumist. Kompartei hinnangul on iga koroonapuhang aga suur kriis kuna riigis kehtib endiselt viiruse leviku suhtes nulltolerants. Ametlike andmete kohaselt on 96 protsenti Xi'ani elanikest ka vaktsineeritud.

Karmid piirangud häirivad Xi'anis ka tööstustootmist. Samsung ja Micron Technology hoiatasid, et piirangud võivad häirida kiipide tootmist.