Twitter sulges lõplikult väidetavat väärinfot jaganud USA poliitiku konto

USA sotsiaalmeediaplatvorm Twitter sulges lõplikult vabariiklasest kongressisaadiku Marjorie Taylor Greene'i konto. Twitter väidab, et Greene jagas väärinfot koroonaviiruse kohta.

Greene on varemgi Twitteriga pahuksisse sattunud. Twitter oli varem Greene'i konto ajutiselt peatanud neli korda.

Greene'i sõnul näitas Twitteri hiljutine otsus, et firma on "Ameerika vaenlane".

"Sotsiaalmeedia platvormid ei saa takistada tõe levimist," kirjutas Greene Telegrami platvormil.

Poliitikule jäi alles tema ametlik kongressi konto, mida ta kasutab harva, vahendas BBC.

Greene'i lõplik Twitteri keeld tuli pärast seda, kui ta laupäeval postitas "suurest koroonavaktsiinide põhjustatud surmajuhtumite arvust USA-s".

"Oleme selgelt öelnud, et meie rikkumissüsteemi poliitika kohaselt peatame eeskirjade korduvate rikkumiste korral kasutajate kontod jäädavalt," ütles Twitteri pressiesindaja.

Greene on Georgia osariigi kongressisaadik.

Greene on vabariiklaste seas populaarne poliitik. Aprillis teatas tema kampaaniameeskond, et kolme kuuga kogusid nad annetustena 3,2 miljonit dollarit. Ta on USA endise presidendi Donald Trumpi lähedane liitlane.