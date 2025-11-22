USA Esindajatekoja liige Marjorie Greene astub pärast tüli Trumpiga tagasi

USA vabariiklasest Esindajatekoja liige Marjorie Taylor Greene teatas reedel, et astub oma ametikohalt tagasi ja et tema viimane tööpäev USA Kongressi alamkojas on 5. jaanuar. Tema teadaanne tuli pärast äsja toimunud avalikku kokkupõrget president Donald Trumpiga.

Greene'i sammule eelnes umbes nädal varem Trumpi teadaanne, et ta ütleb teda kunagi aktiivselt toetanud MAGA-aktivistist Greene'ist poliitiliselt lahti ja toetab järgmisel aastal toimuvatel vahevalimistel Greene'i valimisringkonnas tema konkurenti.

Greene ütles oma sotsiaalmeediasse postitatud pikas lahkumisavalduses, et ta ei taha, et tema ringkond "peaks taluma haiget ja vihkamist tekitavaid eelvalimisi minu vastu presidendi poolt, kelle eest me kõik võitlesime". Ta ennustas ka, et vabariiklased kaotavad tõenäoliselt vahevalimised.

Greene prognoosis ka, et Trumpi püütakse uuesti tagandada, kui demokraadid parlamendis uuesti enamuse võidavad, ja et temalt oodatakse perversselt, et ta hääletab tema kaitsmise poolt. "See kõik on nii absurdne ja täiesti ebatõsine," kirjutas ta.

Viidates Trumpi jõupingutustele teda Kongressist eemaldada, ütles Greene, kes toetas tugevalt seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikute avaldamist: "Ma keeldun olemast "pekstud naine", lootes, et see kõik kaob ja paraneb."

Trump tervitas reedel Greene'i otsust. "Ma arvan, et see on riigi jaoks suurepärane uudis. See on suurepärane," tsiteeris ABC News Trumpi antud intervjuud.

"Ei, see pole oluline, teate, aga ma arvan, et see on suurepärane. Ma arvan, et ta peaks õnnelik olema," vastas Trump küsimusele, kas Greene on teda hoiatanud.

Greene'i seisukohad on muutunud

Greene'il, kes oli kunagi üks Trumpi kõige ägedamaid liitlasi, tekkisid sel aastal presidendiga erimeelsused majanduse, välispoliitika ja Epsteini juhtumi pärast, kusjuures kujutas ta end kompromissitult "Ameerika eelkõige" positsiooni kaitsjana.

Trump kritiseeris teda omakorda ägedalt, tekitades küsimuse, kas neile mõlemale on MAGA liikumises ruumi, kommenteeris väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Greene ja käputäis tema vabariiklastest liitlasi ühinesid Kongressis demokraatidega, et sundida eelmisel nädalal justiitsministeeriumi avaldama toimikud, mis käsitlevad vanglas enesetapu teinud seksuaalkurjategijat Epsteini ja mille avaldamisele Trumpi algselt vastu oli. Trump nimetas seda algatust demokraatide pettuseks, mille eesmärk oli vabariiklastele poliitiliselt haiget teha. Hääletus sai Senatis ja Esindajatekojas ülekaaluka toetuse pärast seda, kui Trump viimasel hetkel oma seisukohta muutis.

Samuti on Greene Trumpiga konflikti läinud sellistes küsimustes nagu H-1B viisad, osariigi tehisintellekti seadused, elukallidus ja inflatsioon ning tema arvates presidendi liiga suur tähelepanu välispoliitikale ajal, kui ta oleks pidanud rohkem pühenduma pakiliste probleemide lahendamisel kodus.

Novembri alguses sai Trumpil ilmselt küllalt. Ta hakkas Greene'i ründama nimetades hulluks ja kutsuma teda Marjorie Reetur Greene'iks. Greene hoiatas, et presidendi rünnakud tema vastu viisid tapmisähvardusteni, mille president külmalt tagasi lükkas, enne kui tema pihta uue torke tegi.

Greene'i põrunud lootused Senatisse saada

Pinged nende kahe vahel tõusid esmalt juba kevadel pärast seda, kui Trump tõrjus Greene'i huvi kandideerida Georgia osariigist Senatisse demokraatide senaatori Jon Ossoffi vastu. President esitas talle küsitlustulemused, mis näitasid, et ta kaotaks Ossoffile märkimisväärselt.

Trump ütles, et Greene oli tema peale vihane tema luhtunud Senati-lootuste pärast.

Greene ütles, et Trump üritas temast tema tegevuse pärast Epsteini toimikute avaldamise nõudmisel näidispoomist korraldada. "14-aastaselt vägistatud, rikaste võimsate meeste poolt kaubitsetud ja kasutatud Ameerika naiste eest seismine ei tohiks kaasa tuua seda, et USA president, kelle eest ma võitlesin, mind reeturiks nimetaks ja mind ähvardaks," kirjutas ta reedel.

Greene'i otsus Kongressist taanduda tuleneb tema seisukohtade selgest mahenemisest ja avalikust suhtlemisest mitte-MAGA leeriga, mis on tekitanud küsimusi tema tulevaste ambitsioonide suhtes, kommenteeris WSJ. Hiljuti pälvis ta sooja vastuvõtu päevase vestlussaate "The View" enamasti liberaalsetelt saatejuhtidelt, kus ta arutas tervishoiuteenuste kindlustusmaksete suurenemist.

Esindajatekoja vabariiklasest liige Thomas Massie, kes tegi Greene'iga Epsteini toimikute avalikustamise teemal tihedat koostööd, kirjutas sotsiaalmeedias, et on väga kurb riigi pärast, kuid õnnelik oma sõbra Marjorie pärast, lisades, et too kehastab seda, milline peaks olema tõeline rahvaesindaja.

Greene valiti 2020. aastal Kongressi ja temast sai kiiresti üleriiklikult tuntud tegelane, kui ta esindas Trumpi karmisõnalist poliitbrändi. Ta võrdles Covid-19 piiranguid nagu maskikandmise ja vaktsiininõuded, natside julmustega. Ta oli ka üks häälekamaid Trumpi liitlasi, kes kordasid Trumpi valeväiteid valimispettuse kohta.

Esimesel parlamendiaastal võtsid demokraadid temalt tema varasemate vandenõuteooriaid hõlmavate kommentaaride tõttu ära ametikohad kahes parlamendikomisjonis, saades selleks toetust ka mõnedelt vabariiklastelt.

Hiljuti CNN-i esitatud küsimusele tema kirglike seisukohavõttude kohta, mida ta aastate jooksul on teinud, vastas Greene: "Tahaksin alandlikult öelda, et mul on kahju mürgises poliitikas osalemise pärast. See on meie riigile väga halb."