Greene kutsus Johnsonit USA Esindajatekoja juhi kohalt tagandama

Greene'i samm on ka haruldane avalik vastuhakk vabariiklaste presidendikandidaadile Donald Trumpile, kes on Johnsoni toetanud ja avaldanud tagandamisähvarduste suhtes kahetsust.

"Mike Johnson ei ole võimeline seda tööd tegema, ta on seda ikka ja jälle tõestanud," ütles Greene kolmapäeval ajakirjanikele, öeldes, et kutsub järgmisel nädalal tema tagandamise üle hääletama. Georgia seadusandja süüdistas Johnsoni konservatiivsete väärtuste mahamüümises ja reetmises.

Greene ja mõned tema toetajad on pahased selle peale, kuidas Johnson on korduvalt pöördunud demokraatide poole, et aidata vastu võtta kongressis suuri tülisid põhjustanud eelnõusid nagu näiteks seadused valitsuse tööseisakute vältimiseks ja muid kriitilisi meetmeid, nagu 95 miljardi dollari suurune välisabi seadus, mis sisaldas ka Ukraina relvaabi.

Johnson on lükanud tagasi üleskutsed ta ametist kõrvaldada ja öelnud, et ei kavatse tagasi astuda. Ta on väitnud, et teeb vabariiklaste ajalooliselt väikese häälteenamuse juures, kus vabariiklaste ja demokraatide häälte suhe on 217:212, parimat tööd, mida suudab ning kaitses Ukraina toetamise seaduseelnõu hääletusele panekut kui kriitiliselt tähtsat otsust USA liitlaste kaitsmisel.

Demokraadid on nüüd valmis Johnsoni poolele asuma, selle asemel, et lasta väikesel vabariikliku partei mässuliste blokil ta ametist tagandada. See on muutus võrreldes eelmise aastaga, mil demokraadid hääletasid koos kaheksa vabariiklasest mässulisega vabariiklasest spiikri Kevin McCarthy tagandamise poolt.

Esindajatekoja vähemuse liider Hakeem Jeffries ja mõned teised juhtivad demokraadist saadikud tegid oma toetuse Johnsonile teisipäeval ametlikuks, öeldes, et kaitsevad teda. Demokraadid viitavad Johnsoni hiljutisele otsusele lubada hääletada välisabipaketi üle, mis läbis Kongressi mõlemad kojad ja sai ka presidendi kiire kinnituse. Joe Biden kirjutas seadusele alla eelmisel nädalal. Demokraatide otsus tõi kaasa Greene'i ja tema liitlase Thomas Massie raevuka vastukaja, milles nad nägid tõestust sellele, et Johnson on vabariiklaste eestkõneleja ainult nime poolest.

Greene tunnistas, et tõenäoliselt ei õnnestu tal Johnsoni tagandada, mis nõuab parlamendi enamuse häält, kuid ütles, et see samm sunnib seadusandjaid oma positsiooni näitama. Ta näitas ka ajakirjanikele mütsi kirjaga MUGA, öeldes, et Johnson on rohkem huvitatud Ukraina taas suureks muutmisest kui Trumpi MAGA-liikumisest Make America Great Again (MAGA, Teeme Ameerika taas suureks). Greene on seni olnud Trumpi kindel toetaja.

Vabariiklaste nõrk kontroll kongressi alamkoja üle on tekitanud peavalu alates praeguse koosseisu algusest 2023. aasta jaanuaris. McCarthyl kulus 15 hääletusvooru, et saada Esindajatekoja spiikriks, kuid ta kukutati oktoobris, mis tõi kaasa kolm nädalat kestnud halvatuse enne, kui Johnson valiti kompromisskandidaadiks. Enamik Esindajatekoja vabariiklasi, kes on selle kogemuse pärast kibestunud, on nüüd Johnsoni tagandamisele vastu ja hoiatavad, et see võib erakonnale valimisaastal kahju teha.

"Oh, küllalt juba. Ausalt öeldes tuleks eesriie ette tõmmata," ütles Esindajatekoja liige, vabariiklane Marc Molinaro Greene'i pingutuste kohta. "Jumal õnnistagu tema armsat väikest südant."

Siiani on ebaselge, kes võiks või võiks isegi tahta Johnsoni kohale asuda. "Ma ei nimeta nimesid, kuid arvan, et meil on võimekaid inimesi," vastas Greene, kui temalt küsiti, kes võiks tema arvates Johnsoni asendada. Kodukorra kohaselt ei pea spiiker olema Kongressi liige, kuigi selles rollis pole kunagi olnud mitteliige.