Omavalitsused valmistuvad energiahindade tõusu kompenseerima

Jaanuaris hakkavad kohalikud omavalitsused võtma vastu taotlusi energiahindade tõusu kompenseerimiseks. Mõni omavalitsus teeb algust järgmisel nädalal, mõni veidi hiljem. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt, paberkandjal või ise kohale minnes. Taotluste menetlemiseks on omavalitsused palganud lisatööjõudu.

Tallinn hakkab kompensatsioonitaotluste avaldusi vastu võtma 17. jaanuarist. Avaldused, mis puudutavad septembrikuu arveid, palutakse esitada veebruari lõpuks.

"17. jaanuaril hakkame vastu võtma taotlusi. Oleme värvanud juurde 15 inimest: 13 hakkavad menetlema taotlusi, kaks töötavad infotelefonil. Tänasest on infoliin lahti. Küsimused on teretulnud. Täna on peamiselt helistanud korteriühistud," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Tallinna infoliin on avatud numbril 600 63 00. Avaldusi saab esitada veebikeskkonnast või ise kohale minnes.

"Kes digipädevad ei ole ja kel pole digipädevaid lähedasi, saavad tulla linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonda, kuhu nad on registreeritud. Seal aidatakse neid taotlusi sisse anda," selgitas Beškina.

Ka Narva hakkab taotlusi vastu võtma 17. jaanuarist. Selleks võetakse esialgu tööle kümme inimest, aga kui vaja, siis ka rohkem.

"Narva oli ammu valmis. Me kaua ootasime valitsuse korrektselt vormistatud otsust, milline peab olema leibkonna sissetulek, et toetust taotleda. Meie alustame dokumentide vastuvõttu 17. jaanuaril, et kõik inimesed oleks kätte saanud ka oma detsembri arved ja oleks võimalik teha väljamakse nelja kuu eest," põhjendas Narva linnapea Katri Raik.

Pärnakad saavad hakata kompensatsioonitaotlusi esitama juba järgmisest nädalast.

"10. jaanuarist hakkame energia kallinemise hüvitamise taotlusi vastu võtma ja oleme kavandanud viis töötajat juurde võtta, ühe paigutame ümber ja nad kõik saavad olema avaliku teenistuse seaduse kohaselt teenistujad," ütles Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.

Koos taotlusega tuleb esitada kommunaalkulude arved ja sissetuleku suurust tõendavad dokumendid. Kas leibkonna sissetulek mahub kompensatsiooni saamiseks kehtestatud piiridesse, saab vaadata rahandusministeeriumi kodulehe kalkulaatorist.