Härma: omikroni tüvi ilmselt riigi laialdast lukustamist enam kaasa ei too

"Vaadates, mis toimub teistes riikides, et siis tundub ebatõenäoline, et me saame seda viirust rangelt piirates väga palju saavutada. Ma julgeks arvata, et esimene omikroni kuu võib meil tulla päris hirmutav. Aga millegipärast ma ei taha arvata, et me siin väga palju enam lukku peaksime minema," ütles Härma.

Härma märkis, et omikroni tüvi levib praegu peamiselt noorte seas ning vanemaealisteni veel jõudnud ei ole

"Kõige kriitilisem moment oleks ära näha, kuidas ta käitub Eestis vanemaealiste seas," lausus Härma.

Härma nentis, et ka eakate seas on veel paraku neid, kes ei ole vaktsineeritud. "Veel ei tea, kuidas ta nende puhul käitub. Siin ma küll ei julge lubada, et ta väga leebeks jääb, aga esialgsed andmed on lootustandvad, et ta natuke on natuke kergem," rääkis Härma.

Härma märkis, et omikroni levik ei ole seni toonud kaasa haiglaravi vajaduse kasvu.

Härma rääkis, et kui delta tüvega avaldusid sümptomis umbes viie päevaga, siis omikroni tüve puhul on näha, et need avalduvad kolme päevaga.

"Oht on, et kuna omikroni tüvi paljuneb väga kiiresti, siis võib ühe nädalaga omikroni juhtude arv neljakordistuda," sõnas ta.

Ta ärgitas inimesi vaktsineerima, sest vaktsineeritud põevad viirust kergemini.

Härma sõnul aastavahetuse pidudest veel nakatumise kohta järeldusi teha ei saa, aga jõulupidustuste tagajärjed on näha.

"Tartumaal on põhiline kollete kasv või haigestumiste kasv jõulupidustustest. Eks nendel kogunemistel oma mõju on. Eriti omikroni tüve valguses, mille kohta me teame, et ta levib ka vaktsineeritud inimeste seas, aga vaktsineeritud inimestel praegu tänu sellele koroonapassile on ju võimalus kõikidest üritustest osa võtta. Ja tihti on nendel see ohutaju natukene langenud ja sotsiaalseid kontakte on sellevõrra rohkem. Ja seetõttu on omikroni tüvel ka soodsam võimalus levida," lausus Härma.

"Aastavahetuse tagajärgi vaatame järgmisel nädalal, aga tõenäoliselt siit ikka tuleb, alati on tulnud," sõnas Härma.