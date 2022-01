Uusi meretuuleparke võimaldav mereala planeering jõuab varsti valitsusse

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja Triin Lepland ütles, et Eesti mereala planeeringu avaliku väljapaneku järel praegu tegeleb ministeerium planeeringule viimase lihvi andmisega ja arvamustele vastamisega, misjärel peaks veel jaanuaris planeering valitsusse heakskiitmiseks jõudma.

Avaliku väljapaneku käigus Leplandi sõnul uusi arvamusi ei esitatud. "Kokku laekus 10 erinevat arvamust ja need kommentaarid olid tegelikult suhteliselt sarnased, mis olid eelmise aasta juunis. Mingeid uusi teemasid tegelikult ei esitatud. Mõned üksikud sõnastuse täpsustused olid ka. Nendega me tegeleme," rääkis Lepland.

"Valitsusele esitatakse ta jaanuarikuu jooksul. Tõenäoliselt jaanuari teises pooles. Siis oleneb valitsusest, kui kiiresti nad seda menetlevad. Kas nad võtavad ta kohe istungile ja nii-öelda koputatakse ära, või on seal vaja midagi veel arutada. Kui kaua see valitsusest läbi läheb, seda on raske ennustada. Praegusel hetkel tundub, et ta võiks ikkagi liikuda võimalikult kiiresti," lisas Lepland.

Senini kehtib mereplaneering Pärnumaa ümbruses, kuhu ka uusi tuulikuid aktiivselt arendatakse. "Kui planeering kehtestatakse, siis on ülejäänud merealal ka olemas üldised reeglid, kuidas näiteks meretuuleparke arendada saab," rääkis Lepland.

Planeeringust jääb siiski praegu välja Hiiumaad ümbritsev mereala. Üleriigilise mereplaneeringu koostamise alguses oli Hiiumaa tuuleparkide ehitamise vaidlus kohtus ja vaidluse tõttu planeeringu loomisesse Hiiumaa mereala ei kaasatud. "Riigikohtu lahend tuli hiljem, kui Eesti merealaprotsess juba käis. Protsess oli juba keskpaigas," rääkis Lepland.

Riigikohus nimelt tühistas 2018. aastal Hiiu tuuleparke puudutava planeeringu, kuna riigikohtu hinnangul oli tuulikute ja merekaablite mõju keskkonnale välja selgitamata ning asjakohased uuringud tegemata.

Kui üleriiklik planeering saab vastu võetud, hakkab rahandusministeerium Hiiumaa merealaga edasi tegelema. "Hiiumaa ümbruses on seis selline, et sellel aastal me teeme ruumianalüüsi, et aru saada, milliseid uuringuid oleks vaja juurde teha," ütles Lepland.

"Tõenäoliselt tuleb uus planeeringumenetlus teha. Aga otsust, et mis täpselt sinna edasi tehakse, seda veel ei ole. Just selle tõttu, et meil ei ole seda ruumianalüüsi tehtud," rääkis Lepland ja lisas, et Hiiumaa osas võiks planeeringuni jõuda varaseimalt kolme-nelja aastaga.

Rahandusministeerium avalikustas Eesti mereala planeeringu möödunud aasta novembris. Planeeringus on toodud põhimõtted erinevatele merekasutuse võimalustele ning seatud tingimused ja suunised uutele kasutusviisidele. Planeering on oluline alus uute meretuuleparkide rajamiseks Eesti rannikule.