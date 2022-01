Soome kaalub eneseisolatsiooni lühendamist viiele päevale

Praegu on Soomes karantiini ja eneseisolatsiooni pikkus kümme päeva, aga nakatumine on suur ja lähikontaktsete pikk karantiin on kaasa toonud mitmes valdkonnas tööjõupuuduse. Seetõttu andiski THL Soome sotsiaal- ja terviseministeeriumile soovituse isolatsiooniaega lühendada.

"Kaaluda tuleks karantiini ja isolatsiooni lühendamist, rõhutades seejuures viivitamatut ja täielikku eneseisolatsiooni viieks päevaks alates haigustunnuste ilmnemisest," seisab soovituses.

Piiripuntides nakatumiskontrolli tegemisel ei ole THL-i hinnangul nakkusjuhtumite ohjeldamise seisukohalt praeguses olukorras erilist tulemust, kuna omikrontüvi levib Soomes riigisiseselt nagunii kiiresti ja laialdaselt.

"Piiripunktide tervisetoiminguid, eriti testimist ja reisijate saatmist testimisele, tuleks pidada erandlikuks meetmeks," leiab THL-i juht Mika Salminen.

Soome ringhäälingu Yle teatel tahab sotsiaal- ja terviseministeerium koolid distantsõppele saata. Haridusminister Li Andersson seda esialgu ei poolda.

"Seda tuleb valitsuses arutada, et oleks selge, mis on selle ettepaneku taust," ütles Andersson Ylele. Ta tuletas meelde valitsuse seisukohta, et lapsi ja noori puudutavad piirangud võetakse kasutusele kõige viimases järjekorras, siis kui kõik muud meetmed on juba rakendatud.

Mika Salminen peab oluliseks kontaktõppe jätkumist koolides isegi siis, kui viiruseolukord veelgi halveneb.

Soome valitsuse koroonatöörühm langetab otsuse saabunud soovituste asjus tõenäoliselt reedel või uue nädala alguses.