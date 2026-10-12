Grynkewich: tagame, et rünnak NATO liikmete vastu on täiesti tulutu

NATO kõrgeim sõjaline juht Alexus Grynkewich ütles esmaspäeval Varssavis peetud kõnes, et allianss tõkestab iga rünnaku oma liikmete vastu. Tagatakse, et iga rünnak mis tahes liitlase vastu on täiesti tulutu.

"Kui keegi on piisavalt rumal, et meid rünnata, siis me võitleme. Me peatame rünnaku ega lase neil saavutada oma eesmärke, ükskõik millised need ka poleks. Lühidalt öeldes tagame, et iga rünnak mis tahes liitlase vastu on täiesti tulutu," ütles NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja, USA õhujõudude taustaga kindral Grynkewich.

Grynkewich selgitas oma nn võiduteooriat alliansi vastu suunatud relvastatud rünnaku tõrjumiseks ajal, mil kasvab mure selle pärast, mida Lääne ametnikud nimetavad Moskva sabotaaži ja sekkumise hübriidrünnakute kampaaniaks.

Viimastel kuudel on kasvanud mure, et Kreml intensiivistab oma tegevust Euroopas, seda pärast laia kõlapinda saanud intsidente, sealhulgas lõhkeainega varustatud drooni avastamist ühest Saksamaa lennujaamast.

Grynkewichi sõnul peavad NATO liitlased tõendite olemasolul kiiresti süü Venemaale omistama ja andma Moskvale selgelt teada, et piiride kompimisega ei saa liiga kaugele minna.

"On oluline, et liitlased jätkaksid konsulteerimist, mõtleksid, kuidas me võiksime reageerida, ja tagaksid, et anname venelastele selgelt ja lühidalt teada, kus on meie punased jooned," ütles Grynkewich.

Grynkewich ütles, et suurema rünnaku korral tegutseb NATO otsustavalt, et oma vaenlased peatada.

"Minu võiduteooria on lihtne: me tõkestame esialgse rünnaku. Kui rünnak jätkub, siis me nüristame selle ja takistame vaenlase edasiliikumist," ütles ta. "Ja vajadusel murrame me vaenlase väed ning meie vastu suunatud operatiivse lahingusüsteemi," lisas Grynkewich.

Komandöri sõnul ei püüaks NATO seejärel olukorda eskaleerida, viidates ilmselt tuumarelvade kasutamisele.

"Eskaleerimise koorem lasuks täielikult agressoril. Nemad ja ainult nemad kannaksid täielikku moraalset, poliitilist ja strateegilist vastutust sellekohase otsuse tegemise eest," ütles Grynkewich.

NATO juhtivkomandöri jõuline sõnum tuleb ajal, mil Euroopa on potentsiaalselt haavatav.

Venemaa tegevuse aktiveerumine leiab aset ajal, mil liitlased valmistuvad USA väeüksuste võimalikuks vähendamiseks Euroopas, kuna USA administratsioon vaatab üle oma vägede paigutust kontinendil.

Protsessi tulemused kuulutatakse eeldatavasti välja aasta lõpus.

Grynkewich kinnitas, et Washington seisab kindlalt alliansi vastastikuse enesekaitse lubaduse taga.

"Ma arvan, et keegi ei tohiks kahelda Ühendriikide pühendumises sellele alliansile," ütles Grynkewich.

Ta ütles, et eurooplaste püüdlus võtta oma kaitse eest rohkem vastutust muudab alliansi tugevamaks ja võimekamaks.

"Me oleme rakendusfaasis ja see loob tugevama ning ühtsema alliansi, kui ma olen väga pikka aega näinud," ütles Grynkewich.