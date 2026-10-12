X!

Grynkewich: tagame, et rünnak NATO liikmete vastu on täiesti tulutu

Välismaa
Alexus Grynkewich
Alexus Grynkewich Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Radek Pietruszka
Välismaa

NATO kõrgeim sõjaline juht Alexus Grynkewich ütles esmaspäeval Varssavis peetud kõnes, et allianss tõkestab iga rünnaku oma liikmete vastu. Tagatakse, et iga rünnak mis tahes liitlase vastu on täiesti tulutu.

"Kui keegi on piisavalt rumal, et meid rünnata, siis me võitleme. Me peatame rünnaku ega lase neil saavutada oma eesmärke, ükskõik millised need ka poleks. Lühidalt öeldes tagame, et iga rünnak mis tahes liitlase vastu on täiesti tulutu," ütles NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja, USA õhujõudude taustaga kindral Grynkewich.

Grynkewich selgitas oma nn võiduteooriat alliansi vastu suunatud relvastatud rünnaku tõrjumiseks ajal, mil kasvab mure selle pärast, mida Lääne ametnikud nimetavad Moskva sabotaaži ja sekkumise hübriidrünnakute kampaaniaks.

Viimastel kuudel on kasvanud mure, et Kreml intensiivistab oma tegevust Euroopas, seda pärast laia kõlapinda saanud intsidente, sealhulgas lõhkeainega varustatud drooni avastamist ühest Saksamaa lennujaamast.

Grynkewichi sõnul peavad NATO liitlased tõendite olemasolul kiiresti süü Venemaale omistama ja andma Moskvale selgelt teada, et piiride kompimisega ei saa liiga kaugele minna.

"On oluline, et liitlased jätkaksid konsulteerimist, mõtleksid, kuidas me võiksime reageerida, ja tagaksid, et anname venelastele selgelt ja lühidalt teada, kus on meie punased jooned," ütles Grynkewich.

Grynkewich ütles, et suurema rünnaku korral tegutseb NATO otsustavalt, et oma vaenlased peatada.

"Minu võiduteooria on lihtne: me tõkestame esialgse rünnaku. Kui rünnak jätkub, siis me nüristame selle ja takistame vaenlase edasiliikumist," ütles ta. "Ja vajadusel murrame me vaenlase väed ning meie vastu suunatud operatiivse lahingusüsteemi," lisas Grynkewich.

Komandöri sõnul ei püüaks NATO seejärel olukorda eskaleerida, viidates ilmselt tuumarelvade kasutamisele.

"Eskaleerimise koorem lasuks täielikult agressoril. Nemad ja ainult nemad kannaksid täielikku moraalset, poliitilist ja strateegilist vastutust sellekohase otsuse tegemise eest," ütles Grynkewich.

NATO juhtivkomandöri jõuline sõnum tuleb ajal, mil Euroopa on potentsiaalselt haavatav.

Venemaa tegevuse aktiveerumine leiab aset ajal, mil liitlased valmistuvad USA väeüksuste võimalikuks vähendamiseks Euroopas, kuna USA administratsioon vaatab üle oma vägede paigutust kontinendil.

Protsessi tulemused kuulutatakse eeldatavasti välja aasta lõpus.

Grynkewich kinnitas, et Washington seisab kindlalt alliansi vastastikuse enesekaitse lubaduse taga.

"Ma arvan, et keegi ei tohiks kahelda Ühendriikide pühendumises sellele alliansile," ütles Grynkewich.

Ta ütles, et eurooplaste püüdlus võtta oma kaitse eest rohkem vastutust muudab alliansi tugevamaks ja võimekamaks.

"Me oleme rakendusfaasis ja see loob tugevama ning ühtsema alliansi, kui ma olen väga pikka aega näinud," ütles Grynkewich.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:11

Küberrünnak lülitas välja Prantsuse supermarketite külmikud

17:53

Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat Uuendatud

17:53

U-19 jalgpallineiud jäid korduskohtumises Läti eakaaslastele alla

17:47

Galerii: Tallinnas Kadriorus algas Madise ametisse nimetamise vastuvõtt

17:39

PPA: Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem

17:31

WSJ: senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi

17:30

Haridusministeerium soovib, et koolid õpetaksid lastele rohkem kohalikku murret

17:30

Rakvere teatril esietendub John Pielmeieri kuulsaim näidend

17:25

Terviseandmete väljaandmist plaanitakse muuta nii, et vajalik oleks kohtu luba

17:22

Eesti kahepaadipurjetajad said kaasaval MM-il kuuenda koha

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

15:22

Sõbiha: Venemaa rikkus energiarahu kohe pärast selle väljakuulutamist Uuendatud

07:29

Otse kell 14.40: Ülle Madise astub presidendiametisse

11.10

Eerik-Niiles Kross: mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab

11.10

Trumpi väitel nõustusid Venemaa ja Ukraina energiarelvarahuga Uuendatud

11.10

Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine

06:53

Ukraina rünnakud Yandexi vastu nõrgestasid Kremli mõjutustegevust

17:53

Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat Uuendatud

11.10

Zelenski: Ukraina rahvas valib oma juhi ise

11.10

Trump: Putin sooviks Ukraina sõjas kokkulepet

ilmateade

SPORT

17:53

U-19 jalgpallineiud jäid korduskohtumises Läti eakaaslastele alla

17:22

Eesti kahepaadipurjetajad said kaasaval MM-il kuuenda koha

16:49

Tartu kettasportlased võitsid klubide EM-il pronksmedali

16:15

Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

loe: kultuur

16:29

Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni "Vahuprintsess"

15:29

Silvia Urgas: otse Hallist hälli

15:22

Banffi mäefilmide festival tähistab tänavu Eestis viiendat sünnipäeva

15:14

Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli "Lammas Shaun ja farmielukas"

loe: eeter

15:09

Teede: emadus on tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast

14:37

Puur: presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida

13:45

Eve Mutso: mu tööriistavöö pärast balletikooli lõpetamist oli väga tugev

13:20

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Ollie

Raadiouudised

15:45

Ekspert: Vene-USA diislikokkuleppe mõju on väike

15:45

Eestis on sagenenud kohtutäiturite ähvardamine

15:45

Läinud suvi oli teraviljakasvatajatele viimaste aastate rõõmsaim

15:40

Eesmärk: üheksa aasta pärast võiks ajateenistuse läbida 200 naist

15:40

Portugallased protestisid üle riigi kõrgete üürihindade vastu

15:25

Raadiouudised (12.10.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (12.10.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (12.10.2026 09:00:00)

11.10

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

11.10

Päevakaja (11.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo