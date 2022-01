Aasta Kapitooliumi rahutustest: Trump jätab pressikonverentsi ära

Valge Maja teatel peab president Joe Biden rünnaku aastapäeva puhul kõne, milles paneb vastutuse toimunud "kaose ja tapatalgute" eest Donald Trumpile.

Trumpi pooldajad ründasid hoonet 6. jaanuaril 2021, kui Ameerika Ühendriikide parlament kogunes kinnitama Joe Bideni võitu presidendivalimistel. Rünnakus hukkus viis ja sai viga mitukümmend inimest. Pildid märatsejate eest varju otsivatest Esindajatekoja liikmetest vapustasid maailma.

Uurimise käigus on kinni võetud 725 kahtlusalust.

Donald Trump kavatses aastapäeva puhul pressikonverentsi korraldada, öeldes, et rünnakut uuriv komisjon ja meediaväljaanded on täiesti erapoolikud ja ebaausad. Trump kordas taas väidet, et Biden võitis presidendivalimised pettuse teel. Ta otsustas siiski pressikonverentsi ära jätta, kui nõunikud hoiatasid teda negatiivse meediakajastuse eest.

Vaatlejad märgivad, et Ühendriikide valitsus on hakanud paremäärmuslikest rühmitustest lähtuvat ohtu tõsiselt võtma, aga suurem probleem on see, et mõned vabariiklasest parlamendiliikmed jätkavad demokraatia õõnestamist.