Keskkriminaalpolitsei pidas kinni endise ministri Ain Seppiku ja tema pojad, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises

Lisaks peeti kinni 56-aastane Indrek, kellele esitati altkäemaksu vahendamise kahtlustus. Kahtlustuse järgi lubati altkäemaksu enam kui 100 000 eurot, millest 25 000 on üle antud. Kaks kahtlustatavat, Siim Seppik ja Indrek, on jätkuvalt kinni peetud ning Ain ja Sulev Seppik viibivad praeguseks vabaduses. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütles Indrek Kiislerile, et kahtlustatavad soovisid altkäemaksu kaudu saavutada pankrotimenetluses neile soodsa lõpplahendi. Millise firma pankrotimenetlust uuritakse, seda Laur ei öelnud.