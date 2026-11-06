A. Le Coqi uueks juhiks saab toidutööstuses karastunud Katre Kõvask

Viimati kaerajoogitootjat Yook vedanud Kõvaski sõnul oli A. Le Coqi puhul tegemist pakkumisega, mida tehakse tõenäoliselt kord elus.

"Sellest ajast, kui Ösel Foods koos Auraga ligikaudu 25 aastat tagasi A. Le Coqile müüdi, on ettevõtte käekäik mulle korda läinud. A. Le Coq on vahepeal tohutult kasvanud ja arenenud ning seda on olnud põnev kõrvalt jälgida. Eriti hea meel on mul selle üle, et Aura bränd on hästi hoitud," ütleb Kõvask, kes tõi Ösel Foodsi turundusjuhina Aura kaubamärgi Eesti turule.

Baltikumi-üleses rollis näeb Kõvask võimalust tugevdada grupi ettevõtete koostööd ja luua uusi kasvuvõimalusi.

"Olvi Grupil on Eestis, Lätis ja Leedus tugevad joogitööstused, tuntud kaubamärgid ja võimekad meeskonnad. Usun, et Baltikumi ettevõtete tihedam koostöö aitab ambitsioonid ning eesmärgid kiiremini ellu viia. Ühe suurema võimalusena näen alkoholivabade jookide arendamist kogu grupis," lisas Kõvask.

Olvi Grupi Baltikumi portfelli kuuluvad Eestis A. Le Coq ja Värska Originaal, Lätis Cēsu Alus, Valmiermuižas alus ja Piebalgas Alus ning Leedus Volfas Engelman ja Uniqa veetehas.

Kõvask on olnud jaekaubanduse ja toidutööstusega seotud üle 20 aasta. Ta on juhtinud nii rahvusvahelisi kui ka Eesti ettevõtteid, sealhulgas Premia Foodsi, Südameapteegi ketti haldavat Pharma Holdingut, Tere AS-i ja Farmi Piimatööstust. Samuti on ta töötanud Tallink Grupis rahvusvahelise kaubanduse ning pardapealse toidu- ja joogiäri juhina.

Praegu juhib A. Le Coqi ajutiselt Tarmo Noop, kes jätkab selles rollis kuni uue juhi ametisse asumiseni. A. Le Coqi eelmine juht Jaanus Vihand siirdus juhtima Selverit.