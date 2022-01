Liikumispuudega inimesed hädas: linn tõkestas ligipääsu invapoele

Enn Leinuste rajas liikumispuuetega inimestele abi- ja põetusvahendeid müüva kaupluse Invaru 17 aastat tagasi Tallinnas spetsiaalselt majja, mille ees on ülilai kõnnitee, nii 15-16 meetrit. Sellest kuue meetri laiune riba, mis on eramaa, oli juba hoone ehitamise ajal plaanitud parkimiseks, jättes jalakäijatele vabaks veel kümnemeetrise asfaldiriba. Võrdluseks: naabrusesse jäävate kinnistute ees on kõnnitee laius kolm-neli meetrit.

Sageli karkude või ratastooliga ligipääsu vajavad kliendid said autoga otse treppi sõita, mis hõlbustas poeskäiku tuntavalt.

Kaupluseruumide valikul olid lisaks eramaal asuvale parkimisvõimalusele määravad veel trammi- ja bussipeatuste lähedus. Just nendele kriteeriumitele Peterburi tee 14a hoone vastaski.

Möödunud aasta juunis aga tõkestas linn ootamatult ligipääsu kauplusele, paigaldades autode takistamiseks piirded ja lilletünnid.

Kui aastaid võis autoga invatarvikute kaupluse ette parkida, siis suvel tõkestas linn selle füüsiliselt. Autor/allikas: erakogu

Kui aastaid võis autoga invatarvikute kaupluse ette parkida, siis suvel tõkestas linn selle füüsiliselt. Autor/allikas: erakogu

Invaru otsis linnaga kontakti, et ligipääs oma liikumispuudega või eakatele klientidele jätkuvalt tagada.

Esimese hooga soovitas linn kauplusel sootuks ära kolida. Välja pakuti üle tee, aadressil Pae 1 asuv spordihoone.

"Esiteks, seal ei olnud vabu ruume," ütleb Enn Leinuste.

"Teiseks, need, mis seal on, on tööruumid, seal on kabineti- ja koridorisüsteem. Lisaks on hoonel kõrge trepp, meie jaoks on aga oluline ligipääsetavus. Sinna peaks viima 15 meetrit kaldteed. Et üldse trepini jõuda, on küsimus, kuhu seal autot parkida, kui bussid sõidavad vahelt läbi. Viisakalt vaatasin, aga ruume pole ja ei sobi kuidagi," resümeerib Leinuste.

Siis pakkus Lasnamäe linnaosavalitsus, mida toona juhtis nüüdne abilinnapea Vladimir Svet, välja, et kaupluse külastajad saavad parkida Peterburi tee ääres asuva hoone kõrvale jääval linnamaal, kuhu eraldatakse vastavad kohad. Nüüd, pool aastat hiljem on seal üks siniseks võõbatud invakoht ja üks kellaga registreeritav parkimiskoht. Seda aga saavad kasutada kõik, mitte üksnes Invaru kliendid.

Invakoht aga ei ole poodi minejale mugavas ega ohutus kohas. Nimelt ei ole võimalik pargitud autost otse kõnniteele astuda, vaid liikuma peab parklas manööverdavate autode vahel. Vaevaliselt või abivahendiga liikuvale inimesele võib see olla ohtlik. Pealekauba on talvel sellestki kohast vähe abi - kuna linn jättis invakoha liiklusmärgiga tähistamata, ei paista lume alt sinine invakoha tähistus välja. Linn aga oma parklat kuigi hoolsalt ei korista, nii on Invaru pidanud korduvalt paluma, et linn lund roogiks, sest muidu ratastooliga edasi sõitma ei pääse.

Rookimise käigus avastas linn, et ka lumetraktor enam maja eest läbi liikuma ei pääse. Seetõttu tõmmati lilletünnid traktori jaoks lahku. Aga autod sealt endiselt läbi sõita ei või, et maja ette parkida.

Kui aastaid võis autoga invatarvikute kaupluse ette parkida, siis suvel tõkestas linn selle füüsiliselt. Autor/allikas: erakogu

Uus olukord on pahandanud Invaru kliente, kes seda kaupluse peale välja elavad, kes aga ise uue liikluskorralduse küsimuses kaasa rääkida ei saanud. Üle poole aasta ei ole uut mõistlikku lahendust tulnud.

"Saime juuli alguses linnaosa vanema asetäitja ja transpordiameti esindajaga seal kokku. Transpordiamet ütles, et ei näe uues korralduses probleemi, leides, et ei pea poe ette sõitma, sest seal on jalakäijate ala," ütleb Leinuste.

Lisaks öeldi talle mitu korda, et tegemist on äriühinguga, mistõttu spetsiaalselt Invarut külastavate inimeste jaoks parkimiskohti teha ei saa. Samuti ütlesid linnaesindajad, et mujal ka ei ole ligipääs vaegliikujatele parem, miks siis neil peaks olema. Leinuste peab seda äraspidiseks mõtlemiseks.

Viimati lubas Svet Leinustele sügisel, et küsimusega tegeldakse ja kokku kutsutakse ümarlaud, ent siis tulid valimised peale ja Svetist sai abilinnapea. Rohkem lahendusi linn välja pakkunud ei ole.

Kui aastaid võis autoga invatarvikute kaupluse ette parkida, siis suvel tõkestas linn selle füüsiliselt. Autor/allikas: erakogu

Svet: eesmärk oli linnaruumi turvalisuse tõstmine

Nüüdne abilinnapea Vladimir Svet ütleb, et tõkked ja lillepotid nihutati autode takistamiseks kõnniteele seetõttu, et eesmärk on jalakäijatele liiklemist mugavamaks ja turvalisemaks muuta.

"Selle raames tegelesime aktiivselt ka kõnniteedelt illegaalse parkimise tõrjumisega," ütleb Svet. "Üheks kohaks, kus autod sõitsid ja parkisid ülekäigurajal ja kõnniteel, oli Peterburi tee 14 majaesine. Seda kõnniteed kasutavad jalakäijad on korduvalt juhtinud meie tähelepanu asjaolule, et liiklemine pargitud või liikuvate autode vahel ei ole ohutu. Liiklusseadus ütleb selgelt, et sõita ja parkida kõnniteel ei tohi. Et seda reeglit on selles tänavalõigus aastaid eiratud, panime sinna parkimist ja sõitmist takistavad lilletünnid ning suunasime parkimise kõnniteelt sõidutee äärde, kus ruumi autodele on piisavalt."

Svet ütleb, et Peterburi tee 14 hoones tegutsevad lisaks Invarule veel teisedki poed, mille kliendid olid aastatega harjunud sõitma mööda ülekäigurada ja kõnniteed kaupluseuste juurde.

Invarule vastu tulles saigi üks invaparkimiskoht eemale parklasse loodud.

"Poe kliendid nägid selles lahenduses siiski puudujääke, seega asusime kaaluma muude ümberkorralduste tegemist, et Invaru kliendid mugavalt poodi saaksid minna ilma, et oleks tekkinud ohtlikud olukorrad klientidele ja teistele tänaval liikuvatele jalakäijatele," lisab Svet.

Leinuste sõnul ei ole nende 17 aasta jooksul, mil Invaru Peterburi tee hoones tegutsenud on, olnud nende maja ees ühtki kannatanuga liiklusõnnetust. Seega ei saa ta nõustuda, et senine olukord jalakäijatele kuidagi ohtlik oleks olnud.

Invaru ise pakkus välja, et nende majaesise võiks tähistada hooviala märgiga, mis reguleerib jalakäijate eesõiguse ja limiteerib sõidukiirusi. Muu hulgas võinuks infotahvliga lubada parkimise ainult Invaru klientidele.

"Eeldame, et inimesed on üldiselt seaduskuulekad. Viie rikkuja pärast ei peaks ülejäänud 95 inimesel panema käsi raudu. Olemas on ka muud mõjutusvahendid. Aga seda lahendust ei aktsepteeritud," ütleb Leinuste.

Svet ütleb, et hooviala ideel on mitmeid puudujääke.

"Hooviala loomine magistraaltee äärsel kõnniteel seaks ohtu vähem kaitstud liiklejaid, sest piiratud nähtavusega kohas manööverdamine ei ole ohutu. Lisaks toob parkimine ja manööverdamine kergliiklejate trajektooris kaasa jalgratturite ja jalakäijate sujuva liikumise halvenemise. Küsimus pole vaid liikumispuuetega inimeste sõidukites, vaid ka kõikides teistes sõidukites, kes sellele alale pääseks," põhjendab Svet.

Küll aga kinnitab ta, et linn on järgmisel nädalal esitamas oma uut lahendusettepanekut Invarule.

"Plaanime esitada järgmisel nädalal Invaru poe juhtkonnale oma ettepaneku poeesise ümberehitamiseks selliselt, et poe sissepääsust mõne meetri kaugusele oleksid loodud laiad parkimistaskud. Kui meie ettepanek parkimistaskute rajamiseks Invarule sobib, püüame realiseerida selle esimesel võimalusel," ütleb Svet.

"Liiklusmärkide paigutus lisaks lumega varjatud märgistusele on samuti võimalik ning selle saab lähiajal paigaldada," peab abilinnapea võimalikuks ka invakoha täiendavat tähistust, mida lume korral oleks võimalik märgata.

Kui aastaid võis autoga invatarvikute kaupluse ette parkida, siis suvel tõkestas linn selle füüsiliselt. Autor/allikas: erakogu