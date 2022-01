Perearstikeskused on hädas koroonavaktsiini lastedooside ülejäägiga

Perearstikeskused on hädas koroonavaktsiini lastedoosidega, mis viaali avades üle kipuvad jääma. Haigekassa kinnitab, et huvilised tuleb ära vaktsineerida igal juhul, ülejäägi võib maha kanda.

Perearstikeskused on tundnud huvi, mida teha vaktsineerimise vastu huvi tundvate lastega, kui neid korraga piisavalt palju pole kogunenud. Nimelt saab ühest viaalist kümme doosi 5-11-aastaste vaktsineerimiseks. Vaktsiin aga avatuna kaua ei kehti, mistõttu tuleb need kümme doosi väga lühikese aja jooksul ära teha.

Sestap on perearstikeskused küsinud terviseametilt, kas vaktsineerimiseks kirja pandud laste ajad tuleb tühistada ja edasi lükata, kui ühele päevale piisavalt palju soovijaid kokku ei õnnestu saada.

Haigekassa selgitas ERR-ile, et otsest regulatsiooni sellisel puhul tegutsemiseks ei ole. Samas aga ei tohiks lapsi vaktsineerimata ka jätta.

"Ei saa olla, et kes tõesti soovivad vaktsineerida, ei saa seda teha. See on paratamatus, kui mõned doosid üle jäävad," kommenteeris haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe.

Ta lisas, et perearstidele üle jäävate dooside äraviskamine rahalist kahju kaasa ei too.

"Nad peavad aruande tegema haigekassale ja terviseametile, palju vaktsiine maha on kantud. Nende sissetulekut see aga ei muuda," ütles Rajamäe.

5-11-aastased lapsed saavad Pfizeri vaktsiini. Nende annused on kolmandik täiskasvanute doosidest.