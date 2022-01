Pariis trahvis Google'it 150 miljoni euroga

Prantsusmaa andmekaitseamet (CNIL) teatas neljapäeval, et määras USA tehnoloogiahiiglasele Google 150 miljoni euro suuruse trahvi. CNIL-i teatel tegi Google interneti-kasutajatele keeruliseks keelduda küpsistena tuntud jälgijatest.

CNIL määras samal põhjusel ka 60 miljoni euro suuruse trahvi teisele USA tehnoloogiahiiglasele Facebook.

Veebijälgijatena tuntud küpsised aitavad tehnoloogiafirmadel interneti-kasutajate suunas saata digitaalseid reklaame. Euroopa Liidus peavad aga kasutajad andma selleks eelneva nõusoleku, vahendas Reuters.

"Kui nõustute küpsistega, siis saab seda teha vaid ühe klõpsuga. Nendest loobumine peaks olema sama lihtne," ütles CNIL-i tippjuht Karin Kiefer.

CNIL-i leidis, et Google ja Facebook ei luba kasutajatel küpsistest lihtsalt loobuda. CNIL lisas, et kahel ettevõttel on korralduste täitmiseks nüüd aega kolm kuud. Vastasel juhul peavad ettevõtted hakkama iga päev maksma 100 000 eurot trahvi.

"Inimesed usaldavad meid. Austame nende õigust privaatsusele. Mõistame oma kohustust, et seda usaldust kaitsta. Teeme muudatusi ja edaspidi aktiivset koostööd CNIL-iga," ütles Google pressiesindaja.