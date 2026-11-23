Eleringile on esitatud andmekeskuste liitumistaotlusi megavattides mitu korda rohkem kui on Eesti elektri tiputarbimine. Seetõttu juba väljastatud ja menetluses olevatele liitumistaotlustele lisaks Elering enam uusi taotlusi kinnitada ei saa. Lisaks peaksid andmekeskused rajama uusi tootmisvõimsusi, mis aitaksid elektri hinna all hoida.

Eestisse on rajatud praegu vaid üks andmekeskus. Tänaseks on Elering andmekeskuste liitumistaotluste pakkumisi väljastanud juba 1300 megavati jagu ja lisaks sellele on 600 megavati osas juba lepingud sõlmitud.

Kuid lisaks sellele on Eleringile esitatud liitumistaotlusi koguvõimsusega 3300 megavati jagu, millest osa ei pruugi realiseeruda.

Kõik see ületab oluliselt Eesti praegust 1700-megavatist tiputarbimist, mida tuleb andmekeskuste kui suurte elektritarbijate puhul arvestada.

"Et esiteks võrguressurss, liinid ja alajaamad, oleksid piisava võimekusega seda elektrienergiat üle kandma. Ja me näeme, et me oleme väga lähedal sellele – arvestades seda hulka liitumislepinguid, mis meil on sõlmitud, 600 megavatti, lisaks kehtivad pakkumised, 1300 megavatti –, et me uusi pakkumisi megavattidele välja lubada ei saa. Oluline on see, et kust elektri tootmine tuleb," lausus Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.

Andmekeskuste rajamine ilma uute tootmisvõimsusteta viib elektrihinna üles, ütles Tallinna tehnikaülikooli professor Mart Landsberg.

"Kui me tahame, et need andmekeskused meile jõuaksid, mitte kuskile mujale, siis me peame sellega juba täna tegelema hakkama, et uued investeeringud elektri tootmisse siia tekitada. Siin ühest vastust ei ole, on palju erinevaid võimalusi. Näiteks see, et teatavad kohustused igale andmekeskusele panna, et tuleb tekitada uut tootmist meile, mis aitaks tarbimist katta," ütles Landsberg.

Praegu ei ole andmekeskustel kohustust rajada täiendavaid tootmisvõimsusi, Soomes sellist plaani juba kaalutakse. Energeetikaminister Erkki Keldo soovikski arendajatega arutada andmekeskuste kasu Eesti ühiskonnale.

"Otsest maksutulu võrreldes näiteks traditsioonilise tööstusega andmekeskustes nii palju ei ole. Jah, seal on töökohti, seal on kõrgepalgalisi töökohti, seal on väljastpoolt ostetavaid teenuseid – kindlasti on positiivne mõju majandusele olemas, aga see ei ole nii suur. Mis tähendab, et ma tahangi seda koos ettevõtjatega arutada, millised oleksid erinevad nii-öelda ühiskondliku kasu meetmed. On see siis täiendav maksustamine, uute energiatootmiste siia toomine," lausus Keldo.