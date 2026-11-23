Valitsus otsustab ilmselt teisipäeval, millistel tingimustel hakata elektri- ja küttearveid kompenseerima. Rahandusminister Jürgen Ligi leiab, et selline toetus pole üldse mõistlik. Energeetikaminister Erkki Keldo sõnul on toetusmeede üles ehitatud nii, et peamiselt saaksid kasu need, kes on majanduslikult kehvemas seisus.

Keldo (Reformierakond) on koostanud plaani, kuidas võiks riik katta osa inimeste kommunaalarvetest. Teisipäeval otsustab valitsus, kui kõrgele peaksid energiahinnad kerkima, et see plaan käiku läheks. Ligi (Reformierakond) leiab aga, et energiatarbimist ei tuleks üldse kinni maksta.

"Kokkuvõttes peab ühiskond hinnatõusudega kohanema niimoodi, et me hinnatõuse ei süvenda. Kui me läheme hindu kinni maksma, siis selle ainus tulemus on kõrgem inflatsioon. Sellest ei saa keegi rikkamaks. Hinnatõusude mitte kinnimaksmine on üks põhilisi hinnatõusude pidurdamise meetodeid. Kui me läheme iga kord (kinni maksma), siis sellest tekib inflatsioonispiraal ja seda tuleb vältida," lausus Ligi.

"Ilmselgelt esimene eelistus oleks see, et kõik toetused oleks võimalikult sihitatud, aga meie mure ongi see, et riigina me seda kahjuks ei tea, kes on selle tarbimispunkti taga, mis on tema sissetulek, milline on tema leibkonna olukord. Mis tähendab seda, et kui me tahaks teha seda (toetust) näiteks sissetulekust sõltuvaks, see tähendab, et selleks tuleks väga palju halduskoormust, bürokraatiat," ütles Keldo.

Kaugküttearved tulevad tänavu ilmselt suuremad kui eelmisel aastal.

"Eelmise aasta keskmine kaugküttehind oli 82 eurot ilma käibemaksuta megavatt-tunni eest. Võib uskuda, et sellel aastal on see siiski kõrgem. Puiduhakke hinnad on kerkinud seoses diislikütuse hinnakasvuga, loomulikult on kasvanud ka palgad spetsialistidel ja töötajatel. Ja ka fossiilsed kütused eelkõige, mis tuuakse meile sisse, maagaas peamiselt – ka sellel on oma mõju olemas, et kaugküttehinda kergitada," lausus Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu juhataja Siim Umbleja.

Kõige kallim on kaugküte Kohtla-Järvel Kukruse piirkonnas – 156 eurot megavatt-tunni kohta. Ka Orul on hind kõrge – 118 eurot megavatt-tunni kohta. Kohtla-Järve plaanib kaugküttevõrgud võõrandada, et ostja seoks need oma võrku ja see hinna alla tooks.

"Me loodame, et aasta lõpuks ikkagi suudame selle konkursi lõpuni viia ja võitja valida. Ma arvan, et veebruari lõpp, märts on kõige optimistlikum stsenaarium. Ma saan aru, et selleks on juba kõrghooaeg lõppeb, aga vähemalt järgmisel hooajal on oodata (hinnale) leevendust," ütles Kohtla-Järve finantsjuht Aivar Kamal.