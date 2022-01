Endine Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann lahkus Isamaa erakonnast

Siemann ütles, et langetas möödunud aasta lõpus otsuse, et astub erakonnast välja, sest partei on viimasel ajal muutunud ja tema maailmavaade ei ühti enam sellega. "Minus on natuke rohkem liberaalset maailmavaadet," ütles ta ajalehele.

Siemann kinnitas, et erakonnast ta mingit survet väljaastumiseks ei tundnud, vaid see oli tema vaba valik. Ta lisas, et Isamaast ei astunud ta välja seetõttu, et liituda kohe mõne teise erakonnaga, kuid ei välistanud, et võib edaspidi mõne sobiliku erakonnaga liituda.

Mullustel kohalikel valimistel kandideeris Siemann Türi vallas valimisliidu Koduvald Türi nimekirjas ning kogus 406 häält.

Siemann juhtis Türi valda aastatel 2012 kuni 2021. Peale mulluseid valimisi jäi ta opositsiooni.

Siemann liitus Isamaaga 2008. aasta veebruaris.

Siemann pole esimene tuntud poliitik Järvamaal, kes Isamaast lahkunud. Kaks aastat tagasi teatas endine riigikogu liige Kaia Iva, et lahkub protestiks teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise vastu erakonnast.