Eesti konsul Kasahstanis: pealinnas on olukord rahulik

"Olukord Nursultanis on isenesest rahulik, tänavapilt on stabiilne, inimesi on tänavatel vähe - neil on palutud võimalusel kodus olla. Ka autoliiklust on tavapärasest väiksem. Presidendipalee ja linnavalitsuse hoonete ümber on küll näha, et seal on rohkem turvameetmeid kasutusele võetud, aga üldiselt on tänavapilt rahulik," rääkis Müür laupäeval ERR-ile.

Tema sõnul jäi Nursultan suurematest rahutustest puutumata ning sellist vägivalda ja rüüstamist, mida oli telepildi vahendusel võimalik näha riigi suurimast linnast Almatõst, pealinnas ei ole olnud. "Mõni päev tagasi oli siin väiksemat sorti kogunemisi, aga võrreldes sellega, mis on siiani väga murettekitavalt näha Almatõs, seda siin ei ole, tänavapilt on tegelikult üsna tavaline," ütles konsul.

Eesti diplomaat rääkis, et murekohaks Kasahstani pealinnas on see, et kuna internetiühendus on viimastel päevadel katkestatud olnud, siis ei toimi poodides kaardimaksed. "Toidupoed on lahti ja kaupa on, aga inimesed ei saa toidu eest sularahaga maksta, sularaha ei ole ja on näha, kuidas ostukeskustes on sularahaautomaatide juures pikad järjekorrad. Automaadid annavad raha välja ainult piiratud koguses," selgitas Müür. "Linna pealt otsitakse automaate, kust loodetakse raha saada, valuutavahetuspunktid on näiteks kinni. See on tõepoolest reaalne murekoht."

Reede õhtul olevat võimud teatanud, et Kasahstani kahe suurema panga mobiilirakenduste tegevus lubatakse ka ilma internetiühenduseta, ütles Müür ning lisas, et see peaks tooma olukorrale leevendust. Lisaks avalikustati hommikul Nursultani toidupoodide nimekiri, kus saab kaardiga tasuda.

Eesti konsul rääkis ka, et rahvastikuregistri andmetel on praegu Kasahstanis 29 Eesti kodanikku. "Nii, et siin riigis on väga vähe eestlasi ja meie saatkonnaga ei ole viimaste päevade jooksul keegi ühendust võtnud, et oleks siin tõsisesse hätta sattunud. Nii et vähemalt selles plaanis võib öelda, et seni on hästi," tõdes Müür ja lisas, et kui keegi hätta satub, siis tasub saatkonda pöörduda ja abi küsida.

Rääkides Kasahstani sideühendustest välismaailmaga, tõdes Müür, et need ei ole stabiilsed. Koha peal mobiilside, kõned ja SMS-id toimivad, aga Eestisse helistamine või Eestist Kasahstani helistamine ei ole töökindel. "Internet on piiratud, side küsimus on problemaatiline," ütles konsul.