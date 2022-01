Kasahstani suursaadik: ühiskond toetab võimude samme

"Ühiskond nägi nende inimeste tõelist nägu ja sihti, kes külvasid kaost, marodöörlust ja mõrvu," rääkis Seitimov.

"Peab märkima, et inimesed ühinesid võimude meetmete toetuseks rahumeelse elu taastamiseks, president Tokajevi ümber. Suur hulk inimesi seisis järjekordades doonoripunktides, kust verd saadetakse Almatõsse ja teiste oblastite keskustesse. Nii et inimesed saavad aru, et see on ainuõige tee. Alternatiivi ei ole, sest teine tee - see ongi kaos," lisas ta.