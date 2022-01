Austraalia kohus hakkas arutama Djokovici kaebust

Austraalia kohus hakkas arutama, kas Serbia tennisetähele Novak Djokovicile koroonareeglite täitmisel tehtud erandid võimaldavad tema riiki sisenemist. Djokovici viisa tühistati lennujaamas ning järgnenud aja on ta veetnud Melbourne'i hotellis valve all.

Kohtunik Anthony Kelly kinnitusel võib asi laheneda tennisetähele soodsalt: "Mis mind asja juures huvitab, on see, kas hageja oleks saanud veel midagi teha."

Austraalia valitsuse hinnangul polnud Djokovicile erandi tegemine, tema tervislikust olukorrast lähtudes, põhjendatud.

"Pole mingit kindlust, et viisataotleja põdest detsembris läbi akuutse haiguse," seisab valitsuse teadaandes. "Viisataotleja on vaid teatanud, et tema koroonaproov oli positiivne, see pole sama haiguse läbipõdemisega."

Djokovici sõnul on tal olemas kõik vajalikud dokumendid erandkorras viisa saamiseks ja ilma koroona vastu vaktsineerimata riiki sisenemiseks.

Djokovici kaitseks on välja astunud ka Serbia valitsus.