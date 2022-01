Myanmari kohus mõistis Aung San Suu Kyile veel neli aastat vanglakaristust

Inimõigusorganisatsiooni Huma Right Watch teadlane Manny Maung ütles Ühendkuningriigi päevalehele The Guardian, et kohtuotsus avaldab Myanmaris valitseva hunta soovitule risti vastupidist mõju. "Kohtuotsus on Myanmari sotsiaalmeedias põhjustanud ühe kõige aktiivsema suhtlemispäeva ja avalikkust sügavalt ärritanud" selgitab Maung.

Kohtus on arutusel veel kümneid süüdistusi Myanmari demokraatia käilakuju vastu, kelle tsiviilvalitsus mullu veebruaris võimult kukutati. Suu Kyi pooldajate sõnul püüab sõjaväehunta süüdistustega ainult kindlustada enda võimu ning takistada Suu Kyi võimule tagasitulekut. Detsembris mõistetud nelja-aastase vabadusekaotuse on kohus juba lühendanud kahele aastale. Hunta teatel hoitakse Suu Kyid eeluurimise ajal küll isolatsioonis, kuid mitte vanglas ning ka karistust kandma ei saadeta teda vanglasse. Kus endist tegelikku valitsusjuhti kinni hoitakse, sõjaväeline valitsus teada pole andnud.

Eelmise hunta valitsusajal veetis Suu Kyi aastaid koduarestis ning sai sealt tehtud avaldustega maailmakuulsaks. Pärast tsiviilvalitsuse võimuletulekut Myanmaris oli Suu Kyi tegelik valitsusjuht, kuid ametlikult välisminister ja riiginõunik. Tema mainet määris oluliselt rohingya rahvusvähemuse tagakiusamine. Rohingyade ahistamise eest taheti temalt isegi Nobeli rahuauhind tagasi võtta.