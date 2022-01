Paavst: tervishoid on moraalne kohustus

Koroonavaktsineerimine on üksikisiku moraalne kohustus ning inimesed ei peaks alusetule infole tuginedes kõige tõhusamast elupäästmismeetodist loobuma, ütles katoliku kiriku pea, paavst Franciscus Vatikani akrediteeritud diplomaatidele.

Franciscuse sõnul on vaktsineerimine armastusavaldus ja sellest keeldumine on enesetapuline käitumine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paavsti sõnul on üksik-isikutel kohustus enda eest hoolt kanda, sest see tähendab austust ka ligimeste tervise suhtes.

"Tervishoid on moraalne kohustus. Kahjuks avastame jätkuvalt, et elame tugevate ideoloogiliste lahkarvamuste maailmas. Tihtipeale lasevad inimesed end mõjutada hetkeideoloogial, mis on sageli vooderdatud alusetu infoga või kehvasti dokumenteeritud tõikadega," kõneles paavst.

Paavsti sõnul praktiseerivad paljud rahvusvahelised organisatsioonid "ideoloogilist koloniseerimist". Paavst ei toonud konkreetseid näiteid, kuid mainis "tühistamise kultuuri".

"Erinevuse sildi kaitsmise all tegeleb tühistamise kultuur identiteeditunde tühistamisega," ütles paavst.