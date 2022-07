Paavst: astun tagasi, kui tervis ei luba enam endisel viisil teenida

Katoliku kiriku juht, paavst Franciscus ütles, et kõrge ea ja kehva tervise tõttu on tema ametiaeg jõudnud uude, aeglasemasse etappi.

85-aastane paavst ütles pärast pea nädalapikkust reisi Kanadasse, et peagi võib saabuda aeg, mil ta peab kaaluma ametist lahkumist. Paavsti sõnul teeb ta seda siis, kui tunneb, et tervis ei luba enam teenida nii nagu ta peaks, vahendas BBC.

Paavst Franciscus rõhutas, et esialgu kavatseb ta siiski oma kohustustega jätkata.

"Paavsti muutmine ei ole katastroof, see pole tabu," ütles ta ajakirjanikele.

"Uks [pensionile] on avatud, see on normaalne variant. Kuid tänaseni ma ei ole sellele uksele koputanud. Ma ei ole tundnud vajadust mõelda sellele variandile, aga see ei tähenda, et kahe päeva pärast ma ei võiks hakata sellele mõtlema," lisas paavst.

Viimastel kuudel on paavst Francsicusel olnud mure põlvega, mis on mõjutanud tema liikuvust. Suure osa Kanada-visiidist veetis ta ratastoolis. Paavst on varem lükanud tagasi spekulatsioonid tõsisema, eluohtliku haiguse kohta.

"See reis on olnud intensiivne. Ma ei usu, et ma suudan enda vanuse ja põlve tõttu jätkata reisimist samas rütmis nagu varem. Ma pean end säästma selleks, et jätkata kiriku teenimist või ma pean kaaluma kõrvale astumise varianti," sõnas ta.

Paavst Franciscus ütles, et ta siiski soovib peagi Ukrainat külastada, kuid peab enne küsima nõu oma arstidelt.

Paavst Franciscuse eelkäija Benedictus XVI astus ametist 2013. aastal kehva tervise tõttu.

Paavst Franciscus palus Edmontonis Kanada põlisrahvastelt andeks ülekohtu pärast, mida katoliku kirik neile ajaloo jooksul teinud on. Eriti palus paavst andeks pikka aega eksisteerinud katoliku koolide süsteemi pärast, kus hukkus tuhandeid lapsi. Paavsti sõnul on katoliiklased kaasa aidanud poliitikale, millega rööviti põliskogukondi ja põliselanikke, võeti neilt ära nende kultuur ja vaimne identiteet.