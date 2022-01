Talving: omikroni massiefekt toob haiglad taas täis

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving ütles "Terevisioonis", et tal ei ole kahtlust, et hoogsalt leviv omikroni tüvi toob massiefekti tõttu haiglad uuesti koroonapatsiente täis. Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf tõdes samas, et haiglaravile satuvad peamiselt üle 40-aastased inimesed.

"Me oleme nüüd palju kuulnud omikronist, mis ei tekita sama aktiivselt haiglavajadust, küll aga käib üle hästi paljudest. Kui me vaatame Eesti numbreid ja kui palju inimesi on vaktsineerimata. Kui omikron jõuab laialt kõigini, siis ma olen täiesti veendunud, et see täidab uuesti haiglad järgmise lainega," ütles Talving.

Talving märkis, et just seetõttu ei peaks ka praegu piiranguid leevendama.

"Me näeme 1600-seid nakatumisi. Ma vaikselt näen, kuidas põhja meditsiinistaabi voodifond hakkab täituma. Ma juba kuulen signaale, et kas me peaksime hakkama eskaleerima. Pärnu haiglas oli eile suhteliselt täis juba, ehk arvatavasti Pärnu haigla tõstab viis kuni seitse voodikohta selle nädala sees, samas mõtted on Põhja-Eesti regionaalhaiglal ja võimalik ka, et teistel haiglatel. Me oleme valvel ja ma arvan, et see massiefekt toob siiski haigeid haiglatesse," rääkis Talving.

Praegu on Talvingu sõnul põhja meditsiinistaabi haiglates hõive 80 protsenti ja vaikselt tuleb haigeid juurde.

"Meil on kolmapäeval põhja meditsiinistaabi järgmine kohtumine, kus me arutame läbi, kas on vaja hakata eskaleerima," ütles ta.

Starkopf: noori inimesi haiglas ei ole

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf ütles, et praegu on kliinikumis ravil 32 Covid-haiget, neist kaks intensiivravi osakonnas. "See seis on viimase kolme-nelja nädala jooksul sisuliselt muutumatu," ütles ta.

Starkopfi sõnul ei ole intensiivravi osakonnas ühtegi vaktsineeritud haiget ja ka tavaosakonnas on valdav enamus vaktsineerimata inimesed.

Hetkel on Starkopfi sõnul kliinikumis Covid-haigete jaoks 40 tavaosakonna voodikohta ja viis intensiivravi voodikohta. "Sealt edasi on meil eskalatsiooniplaanid +20 voodikohtade arvuga tavaosakonnas. Me oleme võimelised vastu võtma küll, aga arusaadavalt tuleb see mingite teiste tegevuste piiramise arvelt. Nii, et see tasakaal on habras," lausus Starkopf.

Starkopf märkis, et haiglas noori inimesi ei ole. "Haiglas on 40- kuni 80-aastased patsiendid."

Starkopf rääkis, et kliinikumi töötajaskonnast on kolmanda, ehk tõhustusdoosiga vaktsineeritud 70 protsenti ja kahe doosiga vaktsineeritute osakaal on kuskil 95-97 protsenti.

Peep Talving lisas, et põhja meditsiinistaabi haiglates on tõhustusdoosi saanud ca 55 protsenti meditsiinitöötajatest.

Kahe doosiga on meditsiinipersonal vaktsineeritud näiteks PERH-is 92 protsenti.

Talvingu sõnul usub ta, et tasapisi tuleb vaktsineerituid ühiskonnas ikkagi juurde.