Muude energiakandjate hinnatõus mõjutab ka küttepuu hinda

Paljudes maapiirkondades ja väikelinnades saadakse toasooja kas ahjus küttepuid või keskküttekatlas graanuleid põletades, mis nüüd energiahindade tõustes mõjutab ka neid, varem odavamaks peetud kütteliike.

"Puidugraanulite hind on võrreldes eelmise aastaga tõusnud umbes 16 protsenti. Peamiselt ikka energiahindade tõusu pärast. Õnneks puidu hind on püsinud stabiilsena, aga tootmise hind energiahindade kasvu tõttu on märkimisväärselt tõusnud. Põhiline komponent on ennekõike energiakulu puidu kuivatamisel, kus väga oluline komponent on elektri hind," rääkis Graanul Invest turundusspetsialist Raimo Oinus.

Kütteks valmistatud puidu hind on hinnanguliselt tõusnud 15–20 protsenti. Räpina lähistel Mikitamäe külas toodetakse kuiva küttepuud aastaringselt.

"Viimastel aastatel on toorme hinnatõus olnud pidev. Kord on natuke langenud, siis on jälle tõusnud. Mis puudutab valmistoodangu hinda, siis seda mõjutab väga palju elektrihinna tõus, ka praegune palgatõus," ütles Almar Puit juhatuse liige Margus Alver.

Puidukütte hinnatõusust on sellel talvel pääsenud vaid need, kelle on on kas halupuud või puidugraanulid aegsasti valmis ostnud.