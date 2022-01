Kallas: riigil pole andmeid lihtsama energiatoetuste lahenduse loomiseks

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis energiakriisi teemal küsimustele vastates, et energiahüvitiste pakkumiseks on lihtsamat lahendust ei saa välja töötada andmete puudumise tõttu.

Kriitika kohta, et valitsuse loodud energiahüvitiste süsteem on bürokraatlik ja keeruline, sõnas Kallas, et riigil pole kõiki andmeid süsteemi lihtsustamiseks. "Elektritootjad on erasektor ja riigil puuduvad andmed, kes kui palju elektrit tarbib, kas neil on fikseeritud hinnad, mis hinnad neil on, kellel on probleem. Meil on rahvastikuregister, kus on kirjas, kes kellega elab, aga 20 protsenti nendest elukohtadest on ebatäpsed. Ka ei ütle see , kes moodustavad leibkonna – seda peavad inimesed ise teada andma. Meil ei ole andmebaasi, kus oleks kõigist kohtadest energiaandmed," kirjeldas peaminister.

"Kui me külvame seda toetust ka neile, kellele seda ei ole vaja, siis saame vähem anda neile, kes seda vajavad," rääkis Kallas. Samuti märkis peaminister, et elekter on kaup nagu iga teine ja selle eest tuleb tasu maksta ning lõpuni kõike inimestele kinni maksta ei saa.

Vastuseks Helle-Moonika Helme (EKRE) küsimusele Eesti Energia elektritootmise ja hinnakujundamise kohta ütles Kallas, et varem on Eesti tarbijad saanud elektribörsilt ligikaudu 40 protsenti odavamalt kui Kesk-Euroopas. "Kui vaatame võrdluses teiste riikidega, siis meil on maksude osakaal elektrihinnast tunduvalt madalam kui meie naabritel. Näiteks Eurostati andmetel Eesti maksude osakaal oli elektrihinnas 1,5 korda väiksem kui Norras, umbes kaks korda väiksem kui Rootsis ja umbes 1,6 korda madalam kui Soomes," rääkis ta.

Peaminister ütles, et energiakriis puudutab paljusid riike ka väljaspool Euroopa Liitu. "See ei ole lähtunud ühestki otsusest, mida Eesti riik või valitsus on teinud. Me üritame aidata inimestel nende hindadega toime tulla," sõnas ta.

Pikaajalises plaanis on peaministri sõnul vaja rajada taastuvenergia võimsusi ja seni plaanis olnud tootmisvõimsuste turule toomist kiirendada. "Muidugi pikaajaliselt peame vaatama, kuidas seda hinda alla tuua. Otsused on pikalt seisnud ja tootmisvõimsusi pole turule juurde tulnud, aga nüüd peab need otsused tegema, et tulevatel aastatel seda probleemi lahendada," sõnas ta.

Helmen Kütt (SDE) küsis peaministrilt eakate toetamise kohta energiakulude hüvitamisel ja sellega kaasnevaid riske ning uuris ka, miks ei tooda plaanitud pensioni baasosa tõusu ja tulumaksuvabastuse tõusu varasemaks.

Kallase sõnul tuleb meeles pidada, et samal ajal on toimumas ka tervisekriis, mis on ohuks eakatele ja eakatele on taotluse esitamiseks vaja pakkuda tuge, näiteks omavalitsustes telefoni teel küsimusele vastates.

Samuti märkis Kallas, et kõikidel leibkondadel ja seejuures ka pensionäridel ei ole toetust vaja ning üle 200 000 leibkonna elektriarve jääb alla 50 euro.

"Ega kõik pensionärid ei ole abivajajad. Minu vanemad on pensionärid, nemad ei ole abivajajad. Neile selle toetuse andmine tegelikult tähendaks seda, et seda toetust saab keegi teine vähem, kui seda teha automaatselt," sõnas Kallas.