Energiahindade leevenduse otsimine on viinud valitsuses pinged kõrgele

Keskerakond tegi pärast neljapäevast valitsuse istungit mitu teravat avaldust koalitsioonipartneri suunas, kuna nende pakutud energiahindade leevendusmeetmeid ei arutatud. Seda lubati teha tuleval nädalal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskerakonna esimees Jüri Ratas postitas seejärel sotsiaalmeediasse sõnumi, et kui poliitikas enam ei arutata, ei saa poliitikat teha. Majandusminister Taavi Aas sedastas, et kui Keskerakonna ettepanekutega ei arvestata, tuleb parteil otsustada, mida edasi teha.

"Need kõik sammud on väga koalitsiooni lõhkuvad. Kui on head suhted, siis suheldakse nii, et omavahel püütakse leida kokkuleppeid. Aga praegu on see käinud meedia vahendusel, mis ei ole eriti kriisis õige ega hea. Proovime leida lahendusi. Praegu oleme saanud vastuseid, et Keskerakond ei soovi sellest koalitsioonist lahkuda," rääkis peaminister Kaja Kallas.

Ta lisas, et soovi koalitsioonist mitte lahkuda on talle kinnitanud Keskerakonna erinevad poliitikud.

"Meie soov on täna saada mahukam abipakett. Me ei räägi täna mingist uuest koalitsioonist, koalitsiooni tegevuse lagundamisest ja ka opositsiooni minekust. Meie soov on mahukam abipakett, millest on kasu nii eratarbijatel kui ettevõtjatel," ütles Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Neljapäeval ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas ERR-ile antud intervjuus, et Keskerakonna esmane soov on, et lahendused sünniks praeguses koalitsioonis.

Samaaegselt nii lahkumisähvaduste kui ka praeguse koalitsiooni eelistamisena kõlavaid seisukohti jälgib opositsioon.

"Mina soovitaksin kõigepealt Jüri Ratasel ära otsustada, kas ta on koalitsioonis või opositsioonis. Ja kui ta on koalitsioonis, siis asuda tegutsema. See õhu võngutamine on kestnud juba piisavalt kaua, et tekitada ühiskonnas uut ja täiendavat segadust," kommenteeris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme ütles neljapäeval ERR-ile, et opositsioon kaalub valitsuse umbusaldamist. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tegi reedel opositsiooniparteidele ettepaneku umbusaldada peaminister Kaja Kallast, sotside hinnangul väärib umbusaldamist kogu valitsus. Et opositsiooni arutelud pole veel alanud, pole selge, kas umbusaldada tahetakse peaministrit või valitsust.