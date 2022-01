Helme: opositsioon kaalub valitsuse umbusaldamist

Helme sõnul on kavandatav umbusaldusavaldus tõsisem kui ükski teine viimastel aastatel.

"Kui me mõtleme sellele, et tavaliselt umbusaldusi tehakse poliitilise positsiooni näitamiseks või poliitilise seisukoha võimendamiseks, siis seekord me räägime täiesti reaalselt võimalusest, et valitsus ikkagi laguneb. Ja põhjus ei ole muidugi mitte selles, et opositsioonile on hääli juurde tulnud, vaid põhjus on selles, et tänane valitsus on töövõimetuks osutunud ja see töövõimetus paistab igast otsast välja," rääkis ta.

"Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, millises positsioonis on näiteks Keskerakond, siis nendel enam ei ole võimalik jätkata sellises valitsuses, kui nad just ei lepi sellega, et neil järgmises riigikogu koosseisus on võib-olla 15 kohta. Seal on nõrkus sees," lisas Helme.

Opositsioonijuhi sõnul on ka Reformierakonnas sees Kaja Kallasele selge vastasleer, kes on mõelnud peaministri väljavahetamisele ilma, et erakond kaotaks koha valitsuses.

"Kui nüüd selle umbusaldamise käigus on neil võimalik seda saavutada, siis ma ütleksin, et kõige esimeses järjekorras peab Kaja Kallas muretsema omaenda erakonna joonel püsimise pärast, siis peab ta muretsema muidugi koalitsioonikaaslase häälte pärast ja loomulikult opositsioonist ei saa ta ühtegi häält toetuseks."

Helme sõnul on teised opositsioonierakonnad temaga sama meelt. "Nii Indrek Saare (SDE) kui ka Helir-Valdor Seedriga (I) ma olen täna rääkinud ja põhimõtteliselt mõlema seisukoht on selline, et tänane valitsus on katastroof, tänane valitsus ei ole teovõimeline ja vähemalt pool valitsusest ei saa aru, kui tõsine olukord, milline kriis tegelikult Eestis on energiakriisi või hinnatõusukriisi mõistes. Ega ei ole ju tegelikult hakkama saadud ka koroonakriisiga."

Helme hinnangul aga uue koalitsiooni kokkulepet praegu pole. "Nagu me kõik teame, siis umbusaldustel on tavaliselt kombeks läbi minna siis, kui teisel pool seda umbusaldust on juba vähemalt tekkinud mingi põhimõtteline koalitsioonikokkulepe. Ma ei näe praegu, et seda oleks. Ma olen nädal aega riigikogu tööst eemal olnud ja vahepeal oli jõulupuhkus riigikogul, võib-olla ma ei ole viimase sõrmeotsatunnetusega kursis, aga ma ei näe, et praegu oleks sellist uut koalitsiooni vormumas. Küll aga ma näen seda, et on selline klassikaline revolutsiooniline situatsioon, et ülemklassid ei saa enam ja alamklassid ei taha enam. See tänane koalitsioon ei pruugi lihtsalt koos püsida," rääkis ta.

Umbusaldusavaldusega hakatakse tegelema järgmise nädala alguses. Samas võiks Helme sõnul anda valitsusele veel võimalus esitada kriisi lahendamiseks uus pakett.

"Ajastus on kahtlemata väga oluline siin. Kindlasti järgmise nädala alguses tuleb seda paika panema hakata. Minu ettepanek oleks, et me anname valitsusele aega, et nad järgmisel nädalal ikkagi mingisuguse paketi välja pakuvad," ütles Helme, lisades, et kahtleb samas uue paketi adekvaatsuses.

"On minu meelest väga selgelt näha, et need arutelud, mis praegu valitsuses toimuvad, saavad parimal juhul lõppeda umbes samasuguste lahendustega, et liiga vähe, liiga hilja ja arusaamatult ja üldse mitte sihitult ja kõik need asjad, mis seal valesti saavad minna, lähevad valesti," rääkis ta.

"Aga peab ära ootama. Tegelikult ikkagi vastutus selle eest, et energiakriisi ja inimeste toimetulekukriisi lahendada, on ju valitsusel. Nad peavad midagi välja pakkuma. Kui nad ei paku midagi välja, siis nad peavad kõrvale astuma. Ja kui nad kõrvale ei astu, siis nad tuleb tagasi kutsuda. See on asjade loogiline kulg," lisas Helme.

EKRE juht: Reformierakonnas on pikka aega olnud tõsine lõhe

Helme ei öelnud, kui palju võiks Reformierakonnas olla neid inimesi, kes Kallast peaministrina näha ei soovi. Ta märkis aga, et Reformierakonnas on olnud pikka aega tõsine sisemine lõhe.

"Neid lõhesid on rohkem kui üks, aga laias laastus, kui tänase päeva poliitilist situatsiooni hinnata, siis on need, kes leiavad, et Kaja Kallas peab jätkama, ja on need, kes leiavad, et Kaja Kallas on katastroof mitte ainult nende erakonnale, vaid laias laastus kogu Eestile," ütles Helme.

"Ja kuna nad on väga kogenud poliitikud ja väga pikaajalise poliitilise tegevuse pagasiga, siis nad väga hästi oskavad varjata seda, nad kõik saavad suurepäraselt aru, et seda nõrkust ja sisemist lahkheli ei tohi välja näidata. Nii pea, kui nad selle välja näitavad, siis muutub neil palju keerulisemaks kuidagi suunata või ohjeldada poliitilisi protsesse," lisas ta.