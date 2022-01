Ligi: hea pole ei kehtiv ega ka Michali pakutud toetusskeem

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles, et valitsuse kehtestatud energia hinnatõusu kompenseerimise skeem ja Reformierakonna volikogu esimehe Kristen Michali pakutud lahendus on mõlemad puudulikud.

"Ma pole endiselt rahul praeguse lausalise ja kohmaka toetamisega. Ühelt poolt saavad toetust kõik, mina sealhulgas, paari hinnakomponendi kompensatsioonina. See premeerib paremini hakkama saajaid ja suuremaid kulutajaid teistest rohkem ja enamus rahast kulub sihtotstarbetult, lihtsalt fossiilkütuse subsiidiumiks," rääkis Ligi ERR-ile.

"Halb poliitiline kompromiss on ka 800 000 inimese kuulutamine toimetulekutoetuse saajaks sellele lisaks. Seni said sellist tuge 10 000 inimest, nüüd tõstetakse üks-kaks hinda ennustatavalt seitsmeprotsendilisest inflatsioonist välja ja kuulutatakse ühe-kahe kuu hooajaliselt kõrgete arvete põhjal eestlased põhiliselt vaesterahvaks," lisas ta.

Ligi hinnangul ei ole hea ka Kristen Michali pakutud lahendus, et energiahindade leevenduseks võiks maksta pensionäridele ja lastega peredele otse paarsada eurot toetust.

"Kristeni oma ei maitse aga samuti kuigi hästi. Automaatselt põhilisi maksumaksjaid ning põhilisi toetatavaid ühtmoodi toetada ei saa, sest nii ei jää eelarverahale maksjaid, kui kõik on isiklike kulude eest saajad. Aga modifitseerida praegust käivitatud süsteemi tuleks ja lihtsaimad mõtted on tõesti ühekordne kiire makse, ent lisada tuleks piirangutega tulu suuruse ja tarbimise mahu kaudu. Lihtsalt arve suurenemise kinni maksmine kõigile on ebaõiglane ja raiskav," rääkis ta.