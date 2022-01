Valitsus arutab järgmisel nädalal energiaarvete kompenseerimise meetmeid

Keskerakond on pakkunud koalitsioonipartnerile välja ettepanekute paketi lakke hüpanud energiahindade leevendamiseks.

"Meie ettepanek on kõigepealt vähendada elektri tasu osa elektriarvetel kõigile poole võrra, viia alla gaasi kuupmeetri hind 0,6 eurole kuupmeetrilt. See puudutaks nii eratarbijaid kui ka kodutarbijaid. Lisaks viia nulli ettevõtete ülekandetasu elektrile," selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas "Aktuaalsele kaamerale".

Keskerakonna ettepanekud läheksid maksma umbes 170 miljonit eurot kolme kuu peale. Reformierakond ei pea seda mõistlikuks.

Peaminister Kaja Kallas nendib, et kompensatsioonimeetmed töötati välja juba möödunud aasta oktoobris ning kompensatsiooni taotluste vastuvõtt pole igal pool veel alanudki.

"Neid meetmeid saab muuta paremaks, aga meil on täiendavate meetmete väljatöötamiseks vaja alusandmeid, et keda ja kui paljusid praegused meetmed ei aita ja mis on kitsaskohad. See meede oli disainitud 380 000 leibkonnale ehk 800 000 inimesele. Eestis on 1,3 miljonit inimest," ütles Kallas.

Peaministri sõnul hakkab valitsus täiendavaid toetusmeetmeid arutama järgmisel nädalal ja siis tuleb Reformierakond välja ka oma ettepanekutega.

"Meie soov on, et need toetusmeetmed oleks sihitatud ja seega me töötame praegu sellega. Ka täna mul on kohtumised tootjatega, et aru saada, kes on hädas ja kes praegusest meetmest tuge ei saa, et siis pakkuda neid meetmeid, mis aitavad kitsaskohti ületada," rääkis Kallas.

Neljapäeval piirdus valitsus elektrituru elavdamise võimaluste arutamisega pikemas perspektiivis. Nimelt, kuidas tõsta kohalike omavalitsuste huvi tuuleparkide rajamise vastu, kuidas elavdada meretuuleparkide planeerimist ning energiasalvestusvõimaluste arendamist.