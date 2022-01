Presidendi vastuvõtt vabariigi aastapäeval jääb ka tänavu ära

"Tänavu on kontsertlavastus ja presidendi kõne ilma pealtvaatajateta ning samuti jääb ära vabariigi aastapäeva vastuvõtt, kuna meie soov ja ka kohustus on kaitsta oma külalisi," ütles presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt.

Ta lisas, et ühiskonda on hoiatatud koroonaviiruse hiidlaine saabumise eest. "Loodetavasti jääb see viimaseks korraks, mil sarnaselt teiste riikidega peame viirusekriisi tõttu Eesti riigi sünnipäeva õhtut tähistama koduseinte vahel koos lähedastega."

Vabariigi aastapäeva eel tunnustatakse riiklike teenetemärkidega neid tublisid inimesi, kes on oma töö ja pühendumusega aidanud muuta Eesti elu paremaks ning ka Eesti sõpru, kes on andnud panuse koostöö edendamisse.

Teleülekande vahendusel Eesti inimeste kodudesse jõudva vabariigi aastapäeva kontsertlavastuse kontseptsiooni keskmes on eestlane kui küsiv inimene. Etendusele pakub rikkalikult ilmestavat ainest ka Eesti heliloojate looming.

"Sel korral on lavastuse keskseks teljeks inimene oma igapäevaste ja igavikuliste küsimustega. Küsimuste esitamine on meie elu lahutamatu osa, mis viib edasi näiteks nii teaduses kui ka aitab mõtestada maailma meie ümber ning iseend selles. Ja viimasel ajal näib küsimusi aina juurde tulevat," selgitas presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur kontsertetenduse ideed.

Loomingulise meeskonna tuumikuks on lavastaja Jüri Nael, muusikaline juht Mihhail Gerts ja kunstnik Emer Värk ning kontserdi produtsent on Priit Mikk ja telerežissöör Ove Musting. ERR-i iseseisvuspäeva ülekannete peaprodutsent on Hannela Lippus.

Presidendi vastuvõtt jäi ära ka eelmisel aastal. Kontsert ja president Kersti Kaljulaidi kõne läks toona eetrisse Paide teatri- ja muusikamajast.