ERR Lätis: Riia uue kontserisaali ehitamises on saabumas selgus

Riia uue kontserdisaali ehitamise suhtes on lõpuks saabumas selgus - kui Riia volikogu on nõus, toetab valitsus ettepanekut rajada see kongresside majja. Kontserdisaalina jääb kasutusse ka Suurgildi hoone, kus on peagi algamas remont.

Korraliku kontserdisaali rajamise üle pealinna Riiga on väideldud 30 aastat. Seal on põrkunud rahalised huvid, riigi huvid, linna huvid, erahuvid, kuid nüüd on väitlused jõudnud lõpusirgele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui kõik läheb plaanitult, siis nõukogudeaegsesse kongresside majja uus kontserdisaal tulebki.

Läti kultuuriminister Nauris Puntulis mõistab muusikuna teistest poliitikutest paremini, et kui pealinnas korralikku akustilist kontserdisaali pole, on riigi kultuuriruumis midagi olulist puudu.

Tõsi, Suurgildi hoones ju praegu kontserdid toimuvad ja seal harjutab ka Läti mitu tuntud muusikakollektiivi, kuid heast akustikast on asi kaugel. Teiste dirigentide seas on seda üsna teravalt ja juba ammu ERSO-ga Riias esinedes väljendanud Neeme Järvi.

"See on ainult üks väljapääs, juhuslik väljapääs, et see Suurgildi hoone Riias on ja et seda on hakatud kontserdipaigana kasutama. Siin on halb akustika, see akustika ei kõlba kuskile. Väike saal ja siin suuri lugusid mängida ei saa," ütles dirigent.

"Läti võib olla uhke mitme akustilise kontserdisaali üle regioonides, kuid paradoksaalsel kombel just pealinnas Riias seni akustilist kontserdisaali pole," tõdes Puntulis.

Põhivaidlus on käinud asukoha ümber - pakutud on riigile kuuluvat kunagist Kommunistliku partei keskkomitee hoonet. See tuleks aga kontserdisaali rajamiseks maha lammutada, kuid arhitektid on vastu. Räägitud on Daugava keskel asuvast tammist ja ekspeaminister Andris Škele lobistab ikka veel talle kuuluva sadamaala ehk Andrejosta kasuks.

"Praegu töötame koos Riia linnaduumaga Kronvaldsi pargis asuva kongresside maja suunas. Erinevalt parteihoonest pole vaja kongressimaja päris maha lammutada. Mul, tõsi, on professionaalse muusikuna muidugi kõhklusi, kas ümberehitatud hoones ikka saavutame sama akustilise kvaliteedi kui päris uues, just kontserdisaali vajadustest lähtuvas hoones," rääkis Puntulis.

Riias usutakse, et lõppotsuse tegemine on lähinädalail võimalik - projekteerimisraha on juba olemas.

Lohutuseks leitakse Lätis, et 30 aastat kestnud vaidlused ei pruugi maailma vaates ollagi midagi erilist, sest suurte ja oluliste kultuuriobjektide rajamine on kulgenud pea kõikjal üle suurte vaidluste ja võtnud palju aega. Senine kontserdipaik - Suurgildi hoone - jääb aga kontserdisaalina samuti alles. Seal algab peagi remont ja see jääb Riia sümfonieti koduks.