Leht: Havanna sündroomi eiramine maksis CIA Austria büroo juhile koha

USA Luure Keskagentuur (CIA) kõrvaldas hiljuti ametist oma Austria büroo juhi, sest väidetavalt ei võtnud too tõsiselt mõistatusliku "Havanna sündroomi" juhtumite sagenemist, kirjutas neljapäeval ajaleht Washington Post.

Viinis on viimasel ajal teatatud kümnetest Havanna sündroomi juhtumitest nii saatkonna kui CIA töötajatel ja nende perekonnaliikmetel. Büroo nimetuks jäänud juht olevat aga suthunud neisse skeptiliselt ja ilmutanud hoolimatust, kirjutas Post luureallikatele viidates.

CIA pressiesindaja keeldus teadet kinnitamast, kuid ei lükanud ka ümber.

USA ei tea, mis põhjustab Havanna sündroomi, mida on täheldatud diplomaatidel ja nende lähedastel mitmel pool maailmas.

CIA asedirektor David Cohen ütles eelmisel nädalal, et sündroomi põhjus ja allikad on endiselt mõistatus.

"Kas me oleme jõudnud lähemale? Minu meelest on vastus jah, aga mitte küllalt lähedale, et anda analüütiline hinnang, mida inimesed ootavad," ütles Cohen.

Niinimetatud Havanna sündroomist teatasid esimesena Kuuba pealinnas töötanud diplomaadid, kes hakkasid 2016. aastal kurtma ninaverejooksu, migreeni ja iivelduse üle pärast kõrge sagedusega helide kuulmist öösiti.

Sarnaseid kaebusi esitasid hiljem ka USA ametnikud Hiinas, Venemaal ning ka Ühendriikides endas.

Tekkinud on teooriad, et haigestumist põhjustab relv, mis kasutab suunatud mikrolaineid, ultraheli, mürki või on selle põhjuseks hoopis ritsikad.

Augustis lükkas USA asepresident Kamala Harris Vietnami-visiidi mitme tunni võrra edasi, sest sealse saatkonna töötajad teatasid võimalikest sündroomi intsidentidest.

Kõrged valitsusametnikud eirasid aastaid diplomaatide kaebusi, pidades neid stressi või teadmata põhjusel tekkinud hüsteeria tunnuseks.

Sündroomi ohvriks oli näiteks ka Moskvas komandeeringus olnud CIA ametnik Marc Polymeropoulos.

"Ma ärkasin üles uskumatu peapööritusega. Mu pea pöörles ja valutas, mul iiveldas. See oli lihtsalt kohutav. Kõik oli kurnav ja ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Ma ei suutnud isegi püsti tõusta," ütles Polymeropoulos.