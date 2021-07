CIA juht: Havanna sündroom on tuvastatud sajal luurajal

USA Luure Keskagentuuri (CIA) juhi William Burnsi sõnul on tundmatu Havanna sündroom avastatud ligikaudu sajal luureagentuuri töötajal. Havanna sündroom tekitab migreeni ja mälukaotust, aga selle põhjused on teadmata.

Burnsi sõnul tegi agentuur hiljuti jõupingutusi, et välja selgitada salapärase sündroomi põhjused. Agentuuris moodustati seetõttu ka spetsiaalne töörühm. Rühma juhib kogenud agentuuri töötaja, kes pidas jahti ka Osama bin Ladenile.

"Ma arvan, et iga juht peab oma inimeste eest hoolitsema ja seda ma olen otsustanud ka teha," ütles Burns.

Havanna sündroomi sümptomid on pearinglus, migreen, mälukaotus ja iiveldus. Esimest korda teatasid sündroomist 2016. aastal USA ametnikud, kes asusid saatkonnas Kuubal, teatas Guardian.

"Usutav teooria on see, et sündroomi põhjustasid "suunatud energia" kiired," ütles Burns.

"Väga suur on võimalus, et sündroom põhjustati tahtlikult. Selle taga võib olla Venemaa," lisas Burns.

Burns keeldus siiski lõplike järelduste tegemisest ja tahab ära oodata edasised uurimise tulemused.

Moskva eitab oma seotust Havanna sündroomiga.

2017. aastal andis toonane CIA direktor Mike Pompeo käsu, et enamik Kuuba saatkonna töötajatest peab naasma kodumaale. Saatkonna hoone suleti.

USA siseministeeriumi ametniku sõnul tahtis Pompeo täielikku uurimist.

"Pompeo tahtis teada saada, kas see on lihtsalt haigus või midagi hullemat," ütles ametnik.

Sündroomi põhjust siiski välja ei selgitatud. Aastatel 2017 ja 2018 ilmnes Hiinas, Londonis, Süürias ja Venemaal uued sündroomijuhud.

Sündroomi ohvriks oli näiteks ka Moskvas komandeeringus olnud CIA ametnik Marc Polymeropoulos.

"Ma ärkasin üles uskumatu peapööritusega. Mu pea pöörles ja valutas, mul iiveldas. See oli lihtsalt kohutav. Kõik oli kurnav ja ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Ma ei suutnud isegi püsti tõusta," ütles Polymeropoulos.