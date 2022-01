USA diplomaate Genfis ja Pariisis tabas arvatav Havanna sündroom

Ameerika Ühendriikide Genfis ja Pariisis töötavaid diplomaate on tabanud Havanna sündroomina tuntud salapärane neuroloogiline haigus ning vähemalt üks neist evakueeriti raviks tagasi USA-sse, teatas ajaleht The Wall Street Journal (WSJ).

Arvatavatest rünnakutest neis kahes linnas teenivate USA diplomaatide vastu teatati eelmisel suvel, vahendas leht. Sellega kasvas veelgi seni umbes 200-le hinnatud niinimetatud Havanna sündroomi ohvrite arv Hiinas, Lõuna-Ameerikas ja erinevates Euroopa riikides töötanud USA diplomaatide hulgas.

Havanna sündroomiks on hakatud nimetama USA diplomaatidel teadmata põhjustel tekkivaid füüsilisi kahjustusi, mille sümptomiteks on peavalu, peapööritus, kognitiivsed probleemid, tinnitus, ning nägemis-, kuulmis- ja tasakaaluhäired. Paljudel ametnikel on aastaid pärast juhtumist teatamist ilmnenud sümptomid, mõnel on diagnoositud ka traumaatilised ajukahjustused. Esimest korda teatasid sellistest probleemidest rohkem kui viis aastat tagasi USA saatkonnas Havannas töötanud diplomaadid.

Genfi ja Pariisi juhtumid on viimased Euroopas, aga juhtumeid on registreeritud ka Austrias, Serbias ja Saksamaal. Ajaleht Wall Street Journal teatas ka ligi pooleteistkümnest hiljutisest juhtumist Ameerika Ühendriikide suursaatkonna kompleksis Colombia pealinnas Bogotas. Kahtlustavaid juhtumeid on olnud ka Hiinas asuvates USA konsulaatides.

Ametnike sõnul on ohvrite täpset arvu raske kindlaks teha, kuna iga juhtum peab olema meditsiiniliselt kontrollitud ja mõnel inimesel on sümptomid muud selgitused.

USA ei ole seni veel suutnud kindlaks teha, kes on rünnakute taga ja millist mehhanismi selleks kasutatakse.

USA välisministeerium on määranud ametisse eraldi inimesed, kes probleemiga tegelevad.