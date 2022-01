Riik võtab koroonakulude katteks haigekassa reservist 29 miljonit

"Reservkapitali kasutusele võtmine on vajalik, et lisaks COVID-19 kriisi ületamisele oleks meil piisavalt ressursse ka kõigi teiste tervisemuredega patsientide raviks," ütles haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Haigekassa finantsvaldkonna eest vastutava juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul on Eesti jõudnud koroonapandeemia neljandasse lainesse, viirusega seotud kulud on jätkuvalt kõrged ning nende katmiseks on vaja lisaraha. "Reservide kasutamine on põhjalikult kaalutletud ning see annab võimaluse maksta arstidele ja õdedele kõrgendatud määras tasu, samuti katab see raviasutuste kulud seoses töö ümberkorraldamisega COVID-osakondades."

Haigekassa reservkapitali võib kasutusele võtta vaid erandkorras tervise- ja tööministri ettepanekul ja valitsuse korraldusega. Haigekassa reservkapitali suurus on praegu ligikaudu 93 miljonit eurot.

Nõukogu koosolekul arutati ka tervishoiuteenuste osutajate suurenenud energiakulutusi ning lepiti kokku, et haigekassa juhatus koos tervise- ja tööministriga töötab välja võimalikud lahendused hinnatõusu leevendamiseks.

Haigekassal tuleb hiljemalt 2023. aastal reservkapitali maht seadusega ettenähtud suuruses taastada.

Haigekassa eelarveülejääk oli novembri lõpuks möödunud aastaga võrreldes kasvanud 94 miljoni euro võrra 116 miljoni euroni. Hea seisu põhjuseks on taastunud sotsiaalmaksu laekumine ja riigieelarvest antud tegevustoetus.