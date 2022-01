Suukaudsete koroonaravimite kasutuselevõtt seisab EL-i müügiloa taga

"Suukaudsetel COVID-ravimitel pole jätkuvalt Euroopas müügiluba ning meile teadmata põhjustel on selle väljastamine võtnud Euroopa Ravimiametil oodatust kauem aega, ilmselt on sellel veenvad põhjused. Seetõttu ei ole need ka Eestisse jõudnud," ütles haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe ERR-ile.

Tema sõnul on praegu ka keeruline öelda, millal täpselt ravimid Eestisse jõuavad.

"Kuna ravimite kasutegur selgub otseselt usaldusväärsetest efektiivsusandmetest, siis soovitab Ravimikomisjon oodata ära müügiloa, mis selle kindluse annab," selgitas Rajamäe. "Soovime enne ravimite laialdasemat kasutuselevõttu olla kindlad, et neist üsna kallitest ravimitest on rohkem kasu kui kahju ja investeeritud raha on tulemusega heas tasakaalus," lisas ta.

Euroopa Komisjon algatas detsembris kahe suukaudse ravimi - Lagevrio ehk molnupiraviri ja Paxlovidi - hanked, kuid täpsemat edasist ajakava ei ole seni teatatud, ütles Rajamäe.

Kui hange on läbi viidud ja leping Eesti riigi ja tootjate vahel sõlmitud, siis toimub ka tarne Eestisse. Ravimid tuuakse terviseameti lattu ning Eesti hulgimüüjad sõlmivad seejärel terviseametiga nende ostmiseks lepingu. Sealt edasi tarnitakse ravimid hulgimüüjate lattu, kellelt apteegid ja edasimüüjad ravimit osta saavad.

"Plaanis on teha ravimid sajaprotsendilise soodustusega retseptiravimiks. Seega on arstidel võimalik pärast COVID-diagnoosi kinnitumist riskirühma kuuluvatele patsientidele digiretsept väljastada ja patsiendi lähedased saavad ravimi kätte apteegist," ütles Rajamäe.