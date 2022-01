EMA soovitab anda Pfizeri koroonaravimile tingimustega müügiloa

Paxlovid on mõeldud koroona raviks täiskasvanutel, kellel ei ole vaja lisahapnikku ja kellel on suurem oht haiguse raskemaks kulgemiseks, selgitas Eesti ravimiamet.

Paxlovid on esimene suukaudne koroonaravimi, mis saab Euroopa Liidus müügiloa. Paxlovidi toimeained on PF-07321332 ja ritonaviir kahes eraldi tabletis.

PF-07321332 takistab SARS-CoV-2 viiruse paljunemist organismis, ritonaviir aeglustab PF-07321332 lagundamist, võimaldades sellel kauem organismis püsida ja viiruse vastu toimida.

Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Paxlovidi ravi vähendas oluliselt haiglasse sattumise ja surma tõenäosust neil patsientidel, kellel esines vähemalt üks kaasuv seisund, mis suurendas koroona raske haiguse tekkeriski. Analüüs hõlmas patsiente, kes hakkasid saama ravi Paxlovidiga või platseebot viie päeva jooksul sümptomite ilmnemisest. Uuringus osalesid patsiendid, kellel ei kasutatud antikehade preparaate.

Kuu aega pärast ravi algust sattus Paxlovidi saanud patsientidest kauem kui 24 tunniks haiglasse 0,8 protsenti (kaheksa inimest 1039-st). Platseebot saanud rühmas sattus haiglase 6,3 protsenti patsientidest (66 inimest 1046-st). Ravimit saanud rühmas ei surnud ühtegi patsienti, platseeborühmas suri üheksa inimest.

Enamik uuringus osalenutest olid nakatunud viiruse delta tüvega. Laborikatsete tulemuse põhjal eeldatakse, et Paxlovid toimib ka omikorni tüve ning teiste tüvede vastu.

Paxlovidi ohutusprofiil on hea ning kõrvaltoimed enamasti kerged. Kuna ritonaviir mõjutab paljude teiste ravimite toimet, lisatakse vastavad hoiatused ja soovitused ravimiinfosse ning täiendav teave saadetakse ka tervishoiutöötajatele.

CHMP otsustas, et ravimist saadav kasu on suurem kui selle kasutamisega seotud võimalikud riskid ning soovitab Euroopa Komisonil anda Paxlovidile müügiloa, mis kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Tingimustega müügiluba tähendab, et luba on antud kiirendatud korras ning ravimi kohta on vähem andmeid kui tavaliselt müügiloa saamiseks vaja. Seda tehakse siis, kui ravimi kohesest kasutuselevõtust saadav kasu kaalub üles riskid, mis kaasnevad sellega, et kõiki andmeid ravimi kohta pole veel saada.

Euroopa Komisjon algatas detsembris kahe suukaudse ravimi - Lagevrio ehk molnupiraviiri ja Paxlovidi - hanked, kuid täpsemat edasist ajakava ei teatatud.

Kui hange on läbi viidud ja leping Eesti riigi ja tootjate vahel sõlmitud, siis toimub ka ravimite tarne Eestisse. Ravimid tuuakse terviseameti lattu ning Eesti hulgimüüjad sõlmivad seejärel terviseametiga nende ostmiseks lepingu. Sealt edasi tarnitakse ravimid hulgimüüjate lattu, kellelt apteegid ja edasimüüjad ravimit osta saavad.

"Plaanis on teha ravimid sajaprotsendilise soodustusega retseptiravimiks. Seega on arstidel võimalik pärast COVID-diagnoosi kinnitumist riskirühma kuuluvatele patsientidele digiretsept väljastada ja patsiendi lähedased saavad ravimi kätte apteegist," selgitas haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe ERR-ile.