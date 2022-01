Rootsi suurendab sõjalist kohalolekut Gotlandi saarel

Ööl vastu laupäeva toodi saarele 120 sõjaväelast, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Rootsi sõdurid patrullivad saare sadamates ja Visby lennuväljal.

Selle sammu põhjuseks on Venemaa kohaoleku tugevdamine Läänemerel, kus dessantlaevade arvu on suurendatud ühelt kuuele. Lisaks sõjalised pinged Ukraina ümber. 2019. aastal paigutas Rootsi saarele uuendatud maa-õhk-tüüpi raketitõrjesüsteemi.

"Gotland on väga oluline sihtmärk. Kes kontrollib Gotlandit, sellel on tugev mõju Läänemerel. Kui paigutada Gotlandile erinevaid relvi, on sellel mõju Rootsile, Soomele ja Baltimaadele. Nii et Gotlandil ja teistel Läänemere saartel on suur roll," ütles Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist.