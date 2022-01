Tonga vulkaanipurse saatis tsunamid mitmele poole maailmas

Vulkaanipurskest alguse saanud hiidlained jõudsid ka tuhandete kilomeetrite taha, näiteks Peruu rannikule, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Esimest lainet ma ei märganud. Kui tuli teine, hakkasid inimesed rohkem sisemaa poole liikuma. See oli kolmas laine, mis jõudis kaldakindlustuseni, neljas ujutas kõik üle ja vesi ulatus põlvini," rääkis üks Peruu rannikulinna elanik.



USA-s Californias, Santa-Cruzi sadamas, 8500 kilomeetri kaugusel vulkaanist, täheldati ebatavaliselt tugevat hoovust, mis laevu kangutas. Enam kui meetrine laine tabas ka Jaapani kaguosa randasid. Ja nii mõnigi paat läks põhja Uus-Meremaa sadamates.



"Kuulsin, kuidas tõusulaine tuli ja läks. Suured tõusulained ja siis kuulsin pauku ja nägin katamaraani, mis oli sõitnud üle Granti paadi. Hüppasin autosse ja sõitsin mäest üles. Tsiviilkaitse ei hoiatanud, sireenid ei töötanud," ütles paadiomanik Uus-Meremaal Kim Peters.



Vulkaan purskas nii valjult, et seda oli kuulda tuhandete kilomeetrite kaugusele. Arvatavasti said omavahel kokku magma ja vesi. Tonga veidi enam kui 100 000 elanikuga saar jääb vulkaanist vaid 65 kilomeetri kaugusele ja on tuhaga kaetud. Ühendus saareriigiga on katkenud ja pole täpselt teada, kui suured on kahjustused.



"See on lihtsalt väga-väga kurb. Väga kurb on mitte teada, kas mu lähedastega on kõik korras. Aga nagu ma enne ütlesin, ärgem kaotagem usku. Ma arvan, et nendega on kõik korras," ütles Tonga elanik Uus-Meremaal Melenata Tohi.



Uus-Meremaa võimude teatel saadetakse esmaspäeval Tongale lennuk, et juhtunust täpsem ülevaade saada.