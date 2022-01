FT: Nord Stream 2 lõhestab Saksamaa valitsust

Saksamaa koalitsioonipartnerid on gaasijuhtme küsimuses lõhestunud. Vasakpoolsed sotsiaaldemokraadid (SPD) toetavad projekti, rohelised on sellele vastu, teatas Financial Times.

Roheliste partei juht ja Saksamaa välisminister Annalena Baerbock külastab esmaspäeval Ukrainat. Teisipäeval läheb ta Moskvasse.

Nord Stream 2 sai valmis septembris, kuid Saksa reguleeriv asutus BNetzA peatas novembris selle heakskiitmise menetluse, öeldes, et toru tuleb viia vastavusse Saksamaa seadustega.

"Lõhe valitsuses nõrgestab Saksamaad ja Euroopa Liitu (EL). Näeme, et Saksamaa uuel valitsusel puudub kindel positsioon ja nad alles otsivad oma Vene-poliitikat," ütles Saksamaa välissuhete nõukogu programmijuht Stefan Meister.

Kaks tähtsat SPD poliitikut kaitsesid nädalavahetusel Nord Stream 2 projekti. Nende hinnangul ei tohi gaasitoru projekti siduda praeguse Ukrainaga kriisiga.

"Torujuhet ei tohiks sellesse konflikti kaasa tõmmata," ütles SPD liige ja kaitseminister Christine Lambrecht.

Baerbock on aga teisel järeldusel. Ta viitab USA ja Saksamaa vahel sõlmitud kokkuleppele, mille kohaselt Berliin kehtestab Moskvale energiasanktsioonid, kui Venemaa peaks proovima kasutada energiat relvana või sooritama veel agressiivseid tegusid Ukraina vastu, vahendas Financial Times.

Kriitikud leiavad, et Moskva juba kasutab gaasi poliitilise relvana. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) juht Fatih Birol süüdistas neljapäeval Venemaad gaasitarnete piiramises Euroopasse kõrgenenud geopoliitiliste pingete ajal. Venemaa eitab, et manipuleerib tarnetega.

Venemaa sõjaline koondumine Ukraina piiri ääres on esimene suur kriis, millega uus kantsler Olaf Scholz peab silmitsi seisma. Scholzi sõnul tahab ta jätkata oma eelkäija Angela Merkeli ettevaatlikku keskteepoliitikat. Avalikkuses Scholz väldib Nord Stream 2 vastaste sanktsioonidega ähvardamist.