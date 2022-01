Saksamaa välisminister: ainult diplomaatiaga saab pingeid leevendada

Baerbock lisas, et rünnak Ukraina vastu tähendab Venemaale kõrget hinda.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba tänas Saksamaad tugeva poliitilise toetuse eest eelmise nädala kõnelustel Venemaaga. Samas on pingeid lisanud organiseeritud küberrünnak Ukraina vastu.

"Kõige efektiivsem tugi, mida saame Ukrainale pakkuda, on ühemõtteline ja eelkõige ühtne lubadus Euroopa Liidult, G7-lt ja NATO-lt, et igasugusel agressioonil on Venemaa režiimi jaoks kõrge hind majanduslikult, poliitiliselt ja strateegiliselt. Ja me mõtleme seda väga tõsiselt," lausus Baerbock.