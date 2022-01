Times: Prantsusmaa vasakpoolsete parteide toetus jätkab langemist

Pühapäeval esines telekanalis BFM Prantsusmaa Sotsialistliku Partei presidendikandidaat Anne Hidalgo. Ta soovis rääkida oma valimisprogrammist, mis sisaldab ka 15-protsendilist miinimumpalga tõusu. Hidalgo pidi aga esimesed 20 minutit vastama küsimustele, miks ta üldse kandideerib.

Hiljutised küsitlused näitavad, et Hidalgo toetus on kolme protsendi lähedal. Hidalgo pole ainus vasakpoolne kandidaat, kelle toetus on äärmiselt madal. Ifopi instituudi andmetel on 70-aastase vasakpoolse poliitiku Jean-Luc Melenchoni toetus üheksa protsenti, roheliste kandidaadi Yannick Jadoti toetus aga seitse protsenti, vahendas The Times.

Ifopi andmetel toetab umbes kolmveerand prantslastest parempoolseid ja tsentristlike kandidaate. Kõige populaarsem presidendikandidaat on Emmanuel Macron. Vasakpoolsete kandidaatide koondtoetus on langenud 23 protsendini.

Riikliku teadusuuringute keskuse antropoloogi Philippe d'Iribarne'i sõnul on vasakpoolse poliitika populaarsuse languse põhjuseks immigratsiooni ja multikultuuri küsimus.

"Vasakpoolsed poliitikud kujutavad jätkuvalt sisserändajad rõhumise ohvritena. Valged töölisklassi valijad leiavad, et sisserändajad kehtestavad riigis teistsugust elustiili. Seetõttu elavad vasakpoolsed poliitikud ja nende võimalikud valijad paralleelmaailmades," ütles Philippe d'Iribarne.

Politoloog Olivier Rouquani sõnul pole vasakpoolsed poliitikud oma sõnumit valijatele suutnud edastada.

"Prantsusmaal on presidendil suur võim. See soodustab kindral Charles de Gaulle'i eeskujul karismaatilise rahvusliku päästja otsimist. Ja seal suudavad parempoolsed edukamad olla," ütles Rouquan.

Vasakpoolsel poliitikal on Prantsusmaal suur ajalugu. Vasakpoolsust seostatakse 1789. aasta revolutsiooniga, 1871. aasta Pariisi kommuuniga ja 1968. aasta üliõpilaste ülestõusuga. Lähiajal juhtisid riiki vasakpoolsed presidendid Francois Mitterrand ja Francois Hollande.

Prantsusmaa naaberriikides läheb vasakpoolsetel parteidel hästi. Hispaanias on võimul sotsialistid. Saksamaal tuli võimule sotsiaaldemokraatide (SPD) juhitud valitsus. Suurbritannias on leiboristid praegu kõige populaarsem partei.