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Prantsuse rohelised kaaluvad presidendivalimistel Mélenchoni toetamist

Välismaa
Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Julien Mattia
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Jean-Luc Mélenchon suurendab Prantsusmaal toetust ning roheliste seas on tekkinud arutelu, kas toetada tulevastel presidendivalimistel üha populaarsemaks muutuvat vasakpopulistlikku poliitikut.

Mélenchon soovib Prantsusmaa NATO-st välja viia ning kritiseerib ka Euroopa Liidu kapitalistlikku ülesehitust. Kui aga rohelised liiguvad Mélenchoni selja taha, kindlustaks see tema positsiooni vasaktiiva esikandidaadina, mis omakorda suurendaks tema võimalusi pääseda presidendivalimiste teise vooru.

Suure tõenäosusega võidab esimese vooru ülekaalukalt parempopulistide liider Marine Le Pen. Seetõttu käib teise koha nimel äge võitlus ning Mélenchon soovib alistada tsentristlikud kandidaadid. 

Politico kirjutab, et väited võimalikust liidust Mélenchoni ja roheliste vahel hakkasid levima möödunud nädalavahetusel, kui mõjukad roheliste esindajad osalesid tema kodupartei üritusel. 

Roheliste praegune presidendikandidaat Marine Tondelier ütles kolmapäeval, et nende jaoks on oluline, et vasakpoolsete debatt keskenduks sellele, kes on suurim keskkonnakaitsja. Tema enda toetus on küsitlustes jäänud vaid mõne protsendi juurde. 

Mõned roheliste partei tsentristliku tiiva esindajad leiavad, et partei peaks hakkama tegema koostööd vasaktsentrist Raphaël Glucksmanniga. Samal ajal kostub üha valjemaid üleskutseid, et partei sõlmiks liidu Mélenchoni erakonna Alistamatu Prantsusmaaga (LFI).

Näiteks roheliste parlamendifraktsiooni juht Cyrielle Châtelain on avalikult öelnud, et erakondadel on ühiseid seisukohti. Tema sõnul seisab Prantsusmaa korraga kahe teelahkme ees, viidates parempopulistide tõusule ning kliimamuutustest tingitud kuumalainetele ja metsatulekahjudele.

Politico kirjutab veel, et keskkonnapoliitika on üks valdkondi, kus Mélenchonil ja rohelistel on märkimisväärne ühisosa. Mélenchon on ennast juba aastaid nimetanud ökosotsialistiks ning rääkinud vajadusest ühendada punased ja rohelised jõud.

Samas valitsevad parteide vahel mitmes küsimuses ka erimeelsused, eriti välispoliitikas. Prantsusmaa rohelised toetavad Euroopa föderalismi ja EL-i sügavamat lõimumist. Mélenchonil ja rohelistel on olnud erimeelsusi ka Ukraina toetamise osas. Samuti leiavad rohelised, et Mélenchon on Hiina suhtes liiga leebe. 

Hoolimata nendest erinevustest leiavad mõlema leeri esindajad, et vasakpoolsete koostöö ei ole võimatu. Mélenchoni erakonda kuuluv parlamendiliige Paul Vannier ütles, et nad on valmis rohelistega oma poliitikat arutama ning pakkuma neile Mélenchoni presidendiks saamise korral võtmekohti. 

Ka roheliste kampaaniajuht Léa Balage El-Mariky ütles, et vasakpoolsed suudavad koostööd teha. "Need, kes ütlevad, et vasakpoolsete erinevaid fraktsioone ei saa lepitada, valetavad," ütles Léa Balage El-Mariky.

Toimetaja: Karl Kivil

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